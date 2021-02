Facebook estaría por lanzar un reloj para competir con el Apple Watch

El gigante de las redes sociales, Facebook, estaría preparando el lanzamiento de un nuevo reloj inteligente que estaría en el mercado en 2022, el cual entraría a competir con otros productos como Apple Watch, Galaxy Watch (Samsung), Huawei Watch, entre otros.



Así lo dio a conocer el medio especializado en tecnología The Information, el cual también aseguró que la compañía de Mark Zuckerberg tiene pensado que este nuevo producto cuente con funcionalidades ya clásicas de este tipo de relojes, como medir la actividad física y los datos de salud del usuario.



Pero además contaría con funcionalidades extra, como el estar integrado a los servicios de Facebook, para acceder de manera rápida y sencilla a ellas, si bien de momento no se tienen mayores informes respecto a las facilidades que ofrecerá este aplicativo.



Lo que sí se sabe es que este smartwatch contará con su propia conexión LTE, con lo que no dependerá de un teléfono, así como la función de enviar y recibir mensajes. El sistema operativo con el que funcionará estará basado en Android, aunque estaría planeando utilizar un software propio para futuras versiones..



En cuanto a su costo, no se tiene certeza de su precio en el mercado, aunque todo parece indicar que será mucho más accesible que competidores como el Apple Watch.



Cabe aclarar que de momento no existe un pronunciamiento oficial de la compañía respecto a este producto, del cual solo se tiene conocimiento gracias a la publicación de The Information, que asegura que todo fue confirmado por fuentes que trabajan en el desarrollo del reloj al interior de Facebook.



Dada esta versión, el eventual smartwach ya genera algunas reacciones en contra dado que este nuevo dispositivo podría recopilar datos personales en materia de salud y actividad física de los usuarios, lo cual puede resultar polémico dado el historial de Facebook en cuanto a sus políticas de privacidad.



