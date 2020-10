Expoartesano La Memoria, una conexión con nuestra esencia

Expoartesano La Memoria, la segunda vitrina comercial más importante para los artesanos del país, se relizará del 29 de octubre al 2 de noviembre con más de 3000 referencias en su muestra comercial de 300 artesanos de todo el país y una agenda de la que se podrá disfrutar a través de www.expoartesano.com.co



El distanciamiento social no será impedimento para que los artesanos colombianos y el público que ha participado en las ediciones anteriores se encuentren nuevamente, gracias a la tecnología.



"Será un homenaje al ser, a la tradición artesanal, a las costumbres, a su vida cotidiana, al saber de cada uno de los hombres y mujeres artesanos que guardan en sus manos el ADN creativo de los colombianos", dice el comunicado de la organización..



Esta XI edición de Expoartesano La Memoria, tiene un formato híbrido que incluye un montaje físico de los productos artesanales en Plaza Mayor, que serán exhibidos en la página de la feria, donde también se hará la comercialización a través de un ecommerce, operado por el centro de eventos y exposiciones, que también se encargará de los envíos a todo el país.



Ana María Fríes, gerente general de Artesanías de Colombia, dice que será le apostaron “a invertir en la creación de una plataforma robusta para desarrollar una feria digital que nos permita seguir apoyando a este sector resiliente y guardián del patrimonio cultural de los colombianos, sin desdibujar la esencia que la feria ha tenido en sus diez ediciones anteriores”.



Esta iniciativa permite, en este atípico año, que el vínculo entre los artesanos y su público habitual se mantenga, al tiempo que se respalda la reactivación económica de este sector tan apreciado por los colombianos por su papel en el rescate de las tradiciones ancestrales a través de sus creaciones, como lo explica Víctor Hugo Zapata, gerente de Plaza Mayor:



“El 2020 ha sido un año de retos y aprendizajes y Expoartesano no es la excepción. Como organizadores, año a año, tenemos el deber y la responsabilidad de hacer posible la segunda plataforma comercial más importante del país para el sector artesanal. En un año como este, en el que se ha visto tan afectado por la contingencia mundial, el reto es mayor, pues no solo seremos una plataforma comercial, sino que también seremos un escenario para la reactivación económica de los artesanos con la tecnología como aliado”.



El gerente de Plaza Mayor también hace referencia, al montaje físico que se hará en el centro de eventos y exposiciones. “Contaremos con un showroom cerrado al público pero abierto a las experiencias. Este será un espacio que permitirá llevar a cabo uno de los componentes del evento, la compra asistida, y además jugará el papel de set de televisión que no solo se hará visible a través de la plataforma digital del evento, sino que permitirá a los medios de comunicación y aliados vivir la experiencia de Expoartesano y contársela al mundo.



En Expoartesano La Memoria 2019 se vendieron 3.990 millones de pesos y este año se espera alcanzar la meta de ventas de 1.500 millones de pesos para los artesanos.

Los artesanos, una conexión con nuestra esencia

Además de los 300 artesanos, también participan en la muestra comercial Marketplace Expoartesano, 100 comunidades étnicas provenientes de Amazonas, Antioquia, Bogotá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Meta, Putumayo, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, San Andrés, Nariño, Valle del Cauca y Vaupés.



“Cada uno de ellos nos conecta con nuestro pasado a través de los saberes, artesanías y experiencias de los pueblos indígenas y de las comunidades artesanales que relatan la historia de nuestro territorio”, resalta Ana María Fríes.



En esta edición la artesanía tradicional está en manos de 70 expositores que pondrán a disposición del público piezas talladas en madera, tejeduría en palma de iraca, tejeduría en telar vertical, tejeduría en palma estera, tejeduría en caña flecha, apliques en tela sobre tela, enchapados en tamo y mopa-mopa, cerámica tradicional moldeada a mano, cestería en esparto, paja blanca y fique, entre otras.



Por su lado, la artesanía contemporánea cuenta con la representación de 150 productores de joyería, bisutería, accesorios de moda y elementos para la decoración del hogar, juguetes, instrumentos musicales y en general una oferta variada y representativa de la artesanía nacional.



También hay que destacar el apoyo de la Alcaldía de Medellín a 50 artesanos vinculados a sus diversos proyectos y programas, y que participarán en la muestra comercial.



En Marketplace, cada artesano seleccionado participa con un espacio virtual en la plataforma, que además cumple con una función transaccional para pagos y manejo de inventarios que se realiza desde Plaza Mayor, como lo explica su gerente Víctor Hugo Zapata.



“Como organizadores del evento, de la mano de Artesanías de Colombia, queremos garantizar que la experiencia digital de Expoartesano sea un éxito, no solo para los visitantes, sino para los artesanos, que son nuestro principal motor. Plaza Mayor funcionará como centro de acopio para el almacenamiento, venta y despacho de los productos. Además, realizaremos el recaudo y seremos los responsables de la venta de los productos que integran el Marketplace del evento, lo que nos permite garantizar una inmediatez en la compra y minimizar los obstáculos que pueden presentarse si enlazáramos al comprador con el artesano”.