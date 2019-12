Expoartesanías fue reconocida con el International Craft Awards

Expoartesanías, la feria de artesanías y productos culturales más grande de Colombia, recibió un premio en el International Craft Awards (ICA) 2019, en Nueva Delhi, en la categoría Organization o Company for Business Development of Craft Sector (Organización o empresa para el desarrollo empresarial del sector artesanal).

“Estamos muy contentos de recibir este reconocimiento internacional que posiciona a Expoartesanías como una de las ferias más importantes del mundo y que estimula la materialización de ingresos directos para miles de artesanos en Colombia”, dijo Ana María Fríes, gerente de Artesanías de Colombia.



En esta categoría participaron más de 50 países y, en las ediciones anteriores del premio, los ganadores fueron SEWA Trade Faclitation Center y Aranya Natural (de India), en el 2017, y BAREA (Arabia Saudita) en la categoría Craft organization of the year (Organización artesanal del año), en el 2018.

"Es un orgullo para Expoartesanías y para Colombia recibir este premio, que refleja el resultado de todo este trabajo mancomunado que se viene realizando durante estos 29 años con los artesanos nacionales, los verdaderos baluartes del patrimonio”, dijo Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias.



El premio es organizado por Craft Village Organization, organización social que trabaja en la capacitación y promoción del sector artesanal, y que hace parte del World Craft Council (Consejo Mundial de la Artesanía), una entidad sin ánimo de lucro busca promover la artesanía a nivel internacional y fomentar el contacto entre artesanos en diferentes países.



En esta entrega, también resultaron premiados representantes de México, en la categoría Craft Designer of the year (Diseñador artesanal del año) y Perú, en Master artisan of de year (Maestro artesano del año). Ambos países estarán con sus muestras representativas en el pabellón internacional de Expoartesanías 2019, que estará abierta al público hasta el 17 de diciembre.



