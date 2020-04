Experiencias virtuales para amantes de la moda

En las últimas semanas, la moda virtual se ha vuelto más oportuna que nunca y las experiencias virtuales hacen parte de las nuevas estrategias de las marcas más reconocidas para seguir en contacto y fidelizar a sus audiencias. Le presentamos una selección de diferentes experiencias online que todo amante de la moda puede vivir desde casa.

Son varios los museos del mundo que han empezado a ofrecer recorridos virtuales y gratuitos, y las exhibiciones relacionadas con la industria de la moda no se quedaron atrás. El Museo de las Artes Decorativas de París y la firma Dior, por ejemplo, invitan a revivir la exhibición ‘Christian Dior: Designer of Dreams’ (Christian Dior, diseñador de sueños), con un recorrido virtual que incluye desde la retrospectiva hasta los secretos de este evento.



Por su parte, la Fondazione Prada (Fundación Prada) anunció que los usuarios podrán hacer visitas virtuales para disfrutar de sus muestras, tanto en la página web como en redes sociales. “Con el objetivo de transformar un período de crisis en una oportunidad para el estudio y el análisis hemos experimentado con nuevas formas de operar y comunicar. Sin una audiencia física es esencial crear nuevos lenguajes para no quedarnos en silencio”, se aseguró en la cuenta de Instagram de Fondazione Prada.



Así mismo, el museo Victoria and Albert de Londres también está ofreciendo contenido online de sus colecciones y archivos. Según informó el portal Fashion Network, “el museo revelará nuevas iniciativas digitales en las próximas semanas a medida que continúe dando vida a su colección y a sus actividades online. Su galería virtual ya ofrece un vistazo especial a la moda y a exposiciones como ‘Balenciaga: maestro artesano’ y ‘Schiaparelli y el surrealismo’”. A estas iniciativas de recorridos digitales también se sumó el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.



Semana de la moda virtual

​

Tras la cancelación y cambios en las fechas de los eventos y semanas de la moda del primer semestre del año, la tecnología y las plataformas digitales se han convertido en los mejores aliados. Los asiáticos fueron los primeros en apostar por las semanas de la moda virtuales y ahora el próximo turno es de México.



“La moda mexicana es digital. La nueva sede de Mercedes Benz Fashion Week Mexico City es YouTube”, afirmaron los organizadores en un comunicado. De esta forma, la primera edición digital del evento se llevará a cabo del 24 al 26 de abril y tiene un gran objetivo: “Asegurar que su industria y los miles de empleos que crea sigan adelante”, agregaron.



En lo relacionado a las colecciones ‘resort’, que estaban programadas inicialmente para ser presentadas durante abril y mayo en diferentes ciudades del mundo, las firmas no se han pronunciado en cuanto a nuevas fechas o formatos.



La industria de la moda también ha puesto a disposición talleres, cursos o conferencias a través de distintas plataformas. La Escuela de Moda Elle, por ejemplo, ofrece 10 masterclasses de diferentes temáticas como asesoría de imagen, fashion branding o transformación digital, entre otras. Así mismo, el Instituto Francés de la Moda lanzó cursos en línea sin costo de la mano de importantes nombres de la industria como Jacquemus.



Las marcas también han aprovechado sus plataformas para informar, entretener y enseñar. Una de las iniciativas más destacadas fue la de la firma española Loewe, ‘Loewe en casa’, con una serie de eventos y talleres a través de Instagram Live que celebran la artesanía, la innovación y la expresión artística, uniéndose a colaboradores anteriores de proyectos culturales.



Prada también anunció una serie de diálogos en vivo por Instagram entre pensadores, árbitros culturales y figuras de moda de todo el mundo que tratarán diferentes temáticas como moda, arte, cine, filosofía y literatura, entre otros. El proyecto se llama Prada Possible Conversations y cada conversación también dará como resultado una donación económica que Prada hará a la Unesco.



‘Playlists’, pódcast y música



La relación de la moda con la música es inseparable y, pensando en conectar con las audiencias y darles variedad en sus contenidos, las experiencias digitales que ofrecen las marcas de la industria –al igual que en un desfile– también involucran otro de los cinco sentidos: el oído.



A través de Instagram, Levi’s lanzó su programa de música 5:01® LIVE, con presentaciones en vivo desde los hogares de diferentes artistas que son transmitidas todos los días a las 7:01 p. m., hora Colombia. “La marca Levi’s® está utilizando sus conexiones de música para apoyar a los aislamientos sociales en el hogar con entretenimiento en vivo y, al mismo tiempo, ayudar a organizaciones benéficas claves durante la actual crisis”, afirman en el comunicado de prensa. Entre los artistas que se han presentado están Snoop Dogg y Jaden Smith.



Algunas firmas de lujo han apostado por el formato de pódcast para compartir conversaciones sobre su historia, trayectoria e incluso otros temas como el arte o el feminismo. Por ejemplo, el Gucci Podcast permite escuchar entrevistas con Alessandro Michele, el director creativo de la firma, y el pódcast ‘CHLOÉ Radio’, conversaciones con mujeres que encarnan la feminidad natural y de espíritu libre de la marca. Otras firmas que también tienen disponible este tipo de contenido son Chanel, Dior y Hermès, entre otras.



En cuanto a las playlists, la firma británica Alexander McQueen cuenta con dos listas de reproducción en Spotify que reúnen las canciones de sus desfiles de los últimos 20 años. Por su parte, la firma francesa Chanel también cuenta con su propia lista en Apple Music con una exclusiva selección de canciones y narrativas de belleza.



Estilistas y tiendas virtuales

​

¿Se ha probado unos zapatos o un vestido vía online? Durante los últimos años, la tecnología ha transformado la experiencia de compra y, aunque servicios como la personalización, los recorridos digitales por tiendas y los probadores virtuales no son nuevos, lo cierto es que no todo el mundo los ha experimentado.



La realidad aumentada es una tendencia que está creciendo fuertemente en la industria de la moda. La marca Zara, por ejemplo, cuenta con su propia aplicación de AR; al igual que la app que lanzó Gucci en 2019, que permite que las personas puedan ‘probarse’ los sneakers sin ir a una tienda.



En un artículo publicado por la revista Vogue se menciona el caso de Obsess, una empresa dedicada a crear espacios de realidad virtual para los e-commerce. “La página de inicio redirecciona a otras en las que pueden verse recreaciones en 3D de tiendas diseñadas para vender tendencias concretas como los abrigos de temporada o una selección de prendas en tono coral, donde están las piezas seleccionadas en un formato distinto a la silueta tradicional”. Otro ejemplo que se menciona en el artículo es el de la aplicación Drest, que permite la creación de un avatar realista que puede vestirse con las últimas colecciones presentadas por las marcas de lujo.



Por otro lado, los servicios de personal shopper o estilistas también han venido funcionando de manera remota. “El programa de estilo digital de Neiman Marcus empareja a sus clientes de primer nivel de e-commerce con los empleados de Neiman Marcus, que funcionan como dependientes en remoto, diciéndoles a los clientes qué comprar y cómo llevarlo”, publicó la revista GQ.



Finalmente, existen otras aplicaciones de consultoría de imagen y personal shopper online como Glamhive, que le brindan el servicio de asesoría en moda sin salir de casa.



Camila Villamil Navarro - @camilavillamiln

PARA EL TIEMPO