Evite cometer estos errores en sus reuniones virtuales

Las autoridades sanitarias y gubernamentales afirman con vehemencia la necesidad de aislarse físicamente, mientras que sicólogos y siquiatras refuerzan la utilidad de establecer rutinas, horarios y planear una cotidianidad renovada. En este nuevo mundo que nos plantea la pandemia, muchos no trabajamos ni estudiamos en una oficina o en un aula; lo hacemos desde casa. Y no es fácil para todos.



Internet, que es ahora y más que nunca un testigo activo de nuestra vida, ha registrado los errores más comunes que comenten adultos y jóvenes en sus reuniones virtuales.



Un video viral muestra una reunión celebrada en Zoom. Jennifer, la infortunada protagonista, no tuvo en cuenta que su cámara estaba abierta y decidió entrar al baño, ante la mirada atónita de sus compañeros de clase. En otro, una estudiante deja su micrófono abierto. Su madre le grita algo inentendible y ella responde que ya va, que su profesora habla más que “una lora mojada”. La clase entera escucha su comentario. Con mucha diplomacia, la maestra les pide cerrar micrófonos.

Ya se encuentra un prontuario en YouTube: desnudos ante la cámara, en pijama, despeinados. Jóvenes bebiendo cerveza en medio de la clase. Jóvenes fingiendo que atienden la lección poniendo un video de ellos mismos frente a la cámara y siendo luego descubiertos por sus profesores cuando les piden una respuesta. Adultos que solo se visten desde la cintura hacia arriba. Activación involuntaria de filtros que disfrazan a los profesores de capos de la mafia o boxeadores.



Para que nada de esto le pase, es importante tener en cuenta que cada día estamos construyendo una rutina diferente a la que teníamos precoronavirus. Y puede ser más o menos difícil, dependiendo de la personalidad y la disciplina de cada quien, pero con organización es posible adaptarse al cambio.



En este sentido, la primera recomendación de la sicóloga Sandra Herrera es tener disposición para la actividad. “La disciplina, la organización y la planeación son fundamentales. Desde el día anterior, hay que organizarse. A la hora de la verdad, seguimos la misma rutina, pero en nuestro hábitat”, dice. Por supuesto, hay que bañarse, vestirse, ojalá hacer ejercicio y desayunar, no necesariamente en ese orden.



“Los elementos más importantes para el teletrabajo son organización, planeación, autodisciplina y ejecución”, dice Herrera. Es necesario concentrarse en la actividad que está realizando. Si usted trabaja y tiene hijos, dice Herrera que debería hablar con ellos para hacerles saber que debe cumplir horarios. Y si estudia, es también necesario establecer los límites con otros miembros de su familia para dedicar el tiempo a sus labores.



La imagen es también importante, destaca Herrera. “La gente se arregla de la cintura para arriba, pero desarrollar la rutina diaria, como si estuviera en su oficina y luego sentarse frente a una cámara como si estuviera en la oficina, es fundamental”.



No es tarea fácil. Debemos disponer nuestra mente y romper la resistencia a los cambios. Pero es interesante, también, aprender juntos esta nueva manera de vivir y de enfrentarse a la realidad.



