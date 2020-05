Eutanasia en animales, la última demostración de amor

La eutanasia en animales, despierta amores y odios. Quienes la rechazan lo hacen sin argumentos objetivos y descalifican nuestra labor médica con preguntas de este tipo:



- ¿Son ustedes Dios para decidir hasta cuándo vive un perro o un gato? Cuando me hacen este tipo de preguntas, respondo: - ¿Es usted Dios para curar y eliminar el sufrimiento de una mascota en la cual no hay nada medicamente qué hacer, se agotaron todos los recursos desde la ciencia y desde lo humano para lograr una evolución satisfactoria y son estériles los intentos para minimizar su dolor y su sufrimiento?La eutanasia es el derecho que debemos tener los humanos y los animales a morir dignamente.

Nuestros pacientes nos hacen cada vez más humanos, nos llevan a compadecernos cuando nuestras ganas, pasión, amor, conocimiento y alcance científico y tecnológico no son suficientes para mantenerlos con vida. En ese momento, quienes no están de acuerdo con la eutanasia deben entender que es la aceptación de la manera más humana y noble en decidir que es el momento de brindar la última demostración de amor de una persona hacia su mascota y de un médico hacia su paciente: ayudarle a morir dignamente, sin dolor, sufrimiento, agonía, y en muchos casos, no permitir que mueran bajo la indiferencia.



La eutanasia no se vende como una vacuna o analgésico. ¡No!



Es solo para los pacientes que lo requieren, no una solicitud sin justa causa médica. Sobre este tema, recuerdo caso absurdo: recibí en consulta junto a mis estudiantes de medicina interna, a una perrita geriátrica, y su propietaria de 63 años, en compañía de su nieta, de unos 5 años. La forma como trataba esa señora a su mascota, no era con amor ni respeto, era un trato repudiable hacia ese ser inocente e indefenso.



(Lea también: ¿Su mascota se enfermó? Guía de veterinarias en Bogotá en cuarentena)



La señora solicitó la eutanasia justificando que su mascota “estaba vieja y olía a feo”, mis estudiantes me miraron con impotencia y nuestras miradas se desviaban hacia la cara de la nieta con ojos inundados de lágrimas. No pude evitar hacer esta pregunta:



- ¿Señora cree usted correcto y justo pedir la eutanasia para su mascota, solo porque esta vieja y huele feo? Me respondió: - Sí, soy la dueña y hago con ella lo que se me dé la gana. Le respondí: - Tenga cuidado porque usted pronto en su vejez dejará de regular esfínteres y comenzará a oler a feo y su propia nieta recordará que usted pidió la eutanasia para su perrita y lo pedirá para usted también.



JORGE GALLEGO RODRÍGUEZ -

Profesor de urgencias, medicina interna y toxicología clínica

Profesor de la Universidad de Antioquia



Para EL TIEMPO