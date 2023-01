Blancas, rojas, moradas, azules, las estrías son una afección cutánea frecuente que sucede cuando la piel se estira rápidamente.



Le diferencia entre ellas es que el color varía dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Al principio, las estrías aparecen de color rojo, pero a medida que las estrías se curan, se vuelven blancas y siguen aclarándose con el tiempo. En algunos casos quedan de un tono más morado o azul oscuro.



Y, aunque son una marca normal que aparece por múltiples motivos -la mayoría incontrolables- todavía hay quienes prefieren hacer todo lo posible por reducir su apariencia.



Las estrías son 2,5 veces más frecuentes en mujeres que en hombres. Foto: Darina Belonogova - Pexels

Debido al desarrollo de las estrías, la etapa de picazón y rojez es el momento más indicado para actuar y evitar que se hagan más evidentes.



"Las estrías rojas o rubrae ocurren inicialmente como marcas lineales rosadas o violáceas ligeramente elevadas. Con el paso del tiempo, meses o incluso años, pasan a ser cicatrices blanquecinas (hipopigmentadas), atróficas y arrugadas", explica la doctora Aurora Garre de ISDIN a la revista Glamour.



La localización más frecuente de las estrías suele ser en las caderas, los senos, los muslos, los glúteos, el abdomen y cualquier zona susceptible a los cambios de peso o tamaño.



Sin embargo, hay factores que incrementan la posibilidad de tener estrías:



- Ser mujer

- Antecedentes familiares.

- El embarazo.

- Presentar un crecimiento acelerado en la adolescencia.

- Aumento o pérdida de peso acelerados.

- Tomar corticosteroides.

- Hacer ejercicio y tomar esteroides anabólicos.

- Tener un trastorno genético, como el síndrome de Cushing o el síndrome de Marfan.

Garre señala que "también se relacionan con factores genéticos y/o antecedentes familiares. Estas circunstancias originan una afectación de los fibroblastos de la dermis que pierden su capacidad de fabricar colágeno y elastina. de esta manera se produce una alteración de la estructura de la piel con una disminución de su elasticidad."

¿Cómo eliminar las estrías?

Es sabido que las estrías suelen atenuarse con el tiempo, pero su desaparición total es casi imposible.



Sin importar las promesas milagrosas de múltiples cremas y lociones, hay poca evidencia científica de que en realidad funcionen.



Las opciones que quedan son algunos tratamientos para mejorar el aspecto de las estrías. Entre ellos, el sitio web del National Health Service de Inglaterra recomienda:



- Cremas con retinoides o ácido hialurónico: pueden ayudar si se usan en estrías nuevas, pero no debe usar cremas con retinoides durante el embarazo por el riesgo para el bebé.



- Tratamientos con luz o láser: Pueden reducir el enrojecimiento y la inflamación de las estrías. No obstante, la terapia con láser no es adecuada para todos los tipos de piel, por lo que debe solicitar el acompañamiento de un profesional.



- Microdermoabrasión: Con el uso de pequeños cristales, este procedimiento elimina la capa superior de la piel y deja al descubierto una piel más suave. No elimina por completo las estrías, pero puede reducir el enrojecimiento y el aspecto general.



-Exfoliaciones químicas. Estos tratamientos también eliminan la capa externa de la piel, con efectos más intensos. Las exfoliaciones químicas mejoran el tono y la textura de la piel y reducen el aspecto general de las estrías, según el portal Healthline.

La recomendación más frecuente es la prevención. Esto se logra con una correcta hidratación y beber suficiente líquido.



A esto se le suma exfoliar la piel de forma regular para que esté limpia e hidratada.



También existen una serie de remedios caseros como el aloe vera, la rosa mosqueta o la manteca de karité que son utilizados para reducir su apariencia, aunque no está comprobada su efectividad.

