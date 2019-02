La Fundación San Roque busca hogar para perros abandonados

Hace 10 años que Florinda, una perrita abandonada y maltratada que había perdido un ojo, cambió la vida de Lucía Carmona, una auxiliar de odontología que trabajaba en Bogotá.

Ella la llevó a su apartamento la cuidó y recuperó. Luego, sin darse cuenta fue rescatando más y más animales hasta que llegó a tener 10 perros en su casa, lo que generó problemas con sus vecinos y fue ahí donde decidió retirarse de su trabajo para irse a vivir con sus perros a Subachoque, donde creó la Fundación San Roque.



Hoy, su tiempo lo dedica a cuidar 210 perros abandonados, a los que ayuda a conseguir un hogar. Y aunque no ha sido fácil, cuenta con el apoyo de Bancolombia y Nestlé, que al conocer su labor decidieron apoyarla, así como otros padrinos y gente que cuando se enteran de su gran obra, apadrinan o hacen donaciones de dinero, comida, medicamentos e infinitas necesidades que tiene día a día.



También se financia con un plan padrinos consiste en una donación de 30.000 pesos al mes para ayudar a una mascota. Otra forma de colaborar es recogiendo tapas plásticas que un empresa cambia por comida.



Aunque la labor no ha sido fácil, hoy tiene grandes satisfacciones y por eso ha querido compartir esta experiencia con mucha gente. Como parte de sus funciones creó un programa para ir a los colegios y enseñar a los niños el respeto por los animales, el no maltrato, el no abandono y concientizarlos de que nuestras mascotas requieren de un sitio digno y de cuidados como cualquier ser vivo.



Además, dar pautas para que los menores denuncien si tienen conocimiento de un animal maltratado y sepan cómo buscar ayuda. Pero sobretodo, con la idea de abrirles los ojos sobre las ventajas de adoptar en vez de comprar una mascota. Los talleres duran un día e inclusive algunas instituciones van a la fundación para ver de cerca su trabajo.



La fundación realizará una jornada de adopción el próximo sábado 23 de febrero en SilverAgro de la Autopista Norte N°. 145ª- 34. Informes: 3208033217 y sanroquecanino@gmailcom



CECILIA MONTOYA