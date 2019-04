Reconciliación, el mensaje de la Iglesia en Semana Santa

El país necesita reconciliarse, luchar contra la corrupción y defender la vida. Ese será uno de los mensajes de la Iglesia católica para el sermón de las Siete Palabras, este viernes.

Una reflexión que hacen los párrocos sobre las últimas siete palabras que dijo Jesús antes de morir crucificado, y que en esta fecha sirven para llamar la atención sobre las situaciones que aquejan al país, que en este caso tienen que ver con los procesos de paz, la corrupción y el narcotráfico.



EL TIEMPO consultó algunos de los obispos y arzobispos de las principales ciudades y zonas que han estado afectadas por el conflicto armado o crisis humanitarias.



Monseñor Víctor Ochoa, el obispo de Cúcuta, manifestó que para esa ciudad, que vive una crisis a raíz de la llegada de venezolanos y el regreso de colombianos que vivían en Venezuela, el mensaje es de solidaridad. “Le vamos a dar una visión misionera muy grande, por el contexto social que tenemos en el país. Además de los migrantes, campesinos que no pueden acceder a la tierra; hay situaciones de violencia, y vamos a levantar la voz para defender la vida”, dijo Ochoa.



Igualmente llamó la atención de lo que muchos habitantes de Cúcuta han hecho por los venezolanos. "Tenemos más de 800 voluntarios para las actividades de los venezolanos, eso lo tenemos que agradecer pero la idea es que esas ayudas sigan aumentando", añadió.

En esa misma línea está monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, Chocó, quien contó que el mensaje a la ciudadanía es para que no sean indiferentes a las dificultades que presenta su territorio. “No se puede ignorar lo que viven las comunidades indígenas, afros, campesinas y poblaciones, especialmente en niños y jóvenes que son utilizados por grupos criminales”, afirma.



Asimismo, harán un llamado al Gobierno para que se preocupe por garantizar la atención social a la población porque, según Barreto, hay problemas de infraestructura educativa, salud, saneamiento básico y seguridad. “Hay temores relacionados con la extorsión a familias y comerciantes. Hay falta de protección a las comunidades después de que se fueron las Farc, y ahora llegan los paramilitares y eso crea una concepción de abandono total. Calculamos que hay 7.000 personas que están confinadas y con riesgo de ser desplazadas. Todavía no hay respuestas de la institucionalidad”, cuenta.



De hecho, la Diócesis de Quibdó lanzó hace pocos días, junto con otras organizaciones locales, una alerta temprana sobre el peligro que corre la comunidad de Bojayá a que se repita una masacre como la del 2002 y que cobró la vida de más de 100 personas. Por eso, insiste, el llamado es la reconciliación y a una mayor presencia del Estado.



Por otro lado, monseñor José Luis Rueda, Arzobispo de Popayán, dice que hará un llamado a que el país no permita que “reine el narcotráfico”. “Estamos denunciando ante la cruz de Jesús que hay una narcoeconomía que nos está haciendo mucho daño. Necesitamos una economía ética que beneficie a todos, sobre todo a los más pobres”, manifestó.



Rueda también hablará sobre el papel de la mujer en los conflictos armados que hay en el país y también invita a la sociedad a que defienda sus derechos. "Las mujeres están en el centro del huracán. Hay mucho feminicidio que las pone en riesgo. Es necesario que todos seamos custodios de la vida".



En cuanto a las manifestaciones sociales que se han venido presentando en el país, manifestó que "si humanizamos la protesta y el orden público, podemos encontrarnos en diferencias de pensamiento y no con la violencia", agregó.

El presbítero Juan Ricardo González, delegado arzobispal para las comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín, reiteró que la invitación es a dejar el odio y la discordia. “Cuán urgente es este mensaje de reconciliación en nuestro país y sociedad, teniendo presente el nivel de polarización y de odio que se ha ido incubando en el corazón de los colombianos y que se manifiesta en la falta de tolerancia frente a la diferencia o, incluso, en manifestaciones de violencia que vivimos a diario y a toda escala, desde la violencia en la familia y en el trato cotidiano hasta la violencia armada, que aparece de nuevo con fuerza”, dijo González.



El cuidado del medio ambiente también será otro punto importante para la capital antioqueña, teniendo en cuenta las emergencias ambientales que han presentando recientemente. "En particular en el Valle de Aburrá hemos vivido una emergencia ambiental por la calidad del aire, que nos debe llevar a todos a ser conscientes de nuestra propia responsabilidad frente al ambiente, y no a portarnos como depredadores frente a la obra de Dios que no es sólo nuestra sino también patrimonio de las generaciones venideras", agregó González.



La protección de la vida será otro común denominador en los sermones. Para el caso de la capital colombiana, el padre Rafael de Brigard, de la Arquidiócesis de Bogotá, dijo que va en la línea de la defensa de la vida. “Queremos insistir en que se respete la dignidad de las personas, que se acaben los actos violentos en contra de los que piensan distinto o de los que hay diferencias”, concluyó.



