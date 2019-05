¿Es suficiente el instinto maternal a la hora de la crianza?

Los papás están muy preocupados por ser buenos papás: leen, consultan, asisten a las reuniones del colegio, navegan en internet... No quieren equivocarse ni repetir, muchas veces, los patrones de crianza que ellos tuvieron.

Sin embargo, entre tanta información y el afán de ser distintos a sus padres, suelen confundirse y juzgarse muy duro. Dudan de sus capacidades y se sorprenden cuando pierden la paciencia o se oyen hablando como su mamá, cosa que juraron no hacer.



“Se llenan de información: no debe gritarle, no lo maltrate, tiene que poner límites de manera amorosa, necesita disciplina positiva..., una cantidad de cosas, que a veces no funcionan, como en momentos típicos pero intensos como la bañada, la hora de comer, las tareas o las pataletas, pues llega el momento en que se desesperan y terminan gritando si las cosas no van bien. Eso hace que se pregunten seguido ‘por qué se comporta así’, tanto ellos como los niños”, comenta la psicóloga experta en crianza Juana Morales.

Lo que la mayoría de papás no saben es que el cerebro, tanto de ellos como de los niños, tiene mucho que ver con esas reacciones.



“Ahí entra la neurociencia. Saber cómo funciona el cerebro de los niños y los adultos en el comportamiento humano ayuda a llevar mejor las cosas. Saber, por ejemplo, que si el niño se asusta y pega es porque su sistema de supervivencia está activo (cerebro reptiliano). También ayuda saber que su cerebro es inmaduro los primeros años”, agrega.



Por eso, ella y su socia la psicóloga Cecilia Zuleta, creadoras del Taller de Desarrollo Infantil Vueltacanela, han diseñado el seminario ‘Crianza con el cerebro en mente’, que ofrece herramientas y estrategias para que papás, cuidadores y profesores acompañen a los niños en su tránsito por las emociones sin tanto batallar.

¿Dónde y cuándo?

El taller será el 24 y 25 de mayo en Bogotá. Inscripciones e información, en el

315 548 64 80.

REDACCIÓN VIDA