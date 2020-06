¿Es recomendable una dieta vegana para su mascota?

Las dietas veganas y vegetarianas son cada vez más populares entre la población. Hasta el año pasado, la Unión Vegetariana Internacional calculaba que existen unos 600 millones de vegetarianos en el mundo. Sin embargo, esta práctica que elimina carnes y productos animales de los menús no funciona de la misma manera en nuestros amigos peludos. Aunque queramos compartir con ellos nuestras creencias, necesitamos saber que sus cuerpos funcionan de manera diferente.

Expertos en nutrición animal explican que el impacto de estas dietas es diferente en perros y gatos, pero aseguran que tienen un efecto degenerativo en su salud, tan perjudicial para unos como para otros.



Los perros son omnívoros por naturaleza, es decir, comen animales y plantas. Por esto es más frecuente que asimilen un tipo de alimentación vegana o vegetariana.

Sin embargo, cuando se les retira la carne de su dieta pueden presentar problemas cardiacos a largo plazo.



María Soledad González, médica veterinaria con profundización en nutrición de pequeños animales, explica que “los perros necesitan un aminoácido vital para el funcionamiento del corazón: la taurina. Es vital para que el corazón lata de forma apropiada y solo se encuentra en la carne”.



Aunque existen en el mercado suplementos para la taurina, las cantidades son mínimas y no suplen los requerimientos totales de un perro.



Sin el consumo de carne, agrega la experta, estas mascotas también pueden padecer insuficiencias en la formación de tejidos y en la cicatrización.

“A largo plazo pueden a presentar alteraciones cardiológicas por falta de una dieta balanceada”, dice González.



La médica veterinaria no recomienda este tipo de dietas, pues asegura que los perros no están preparados desde un punto de vista nutricional: “Su metabolismo no es capaz de adquirir muchas cosas que están en la carne. Son muchos los nutrientes que dependen de su alimentación”, aclara.



En el caso de los gatos es aún más importante no quitar la carne de sus dietas, pues su naturaleza es totalmente carnívora, según explica Daniel Bastidas, médico veterinario. “Los gatos cazan, aunque tengan su comida de dieta balanceada”, dice.

Los expertos desaconsejan las dietas sin carne para los gatos. Explican que ellos solos no pueden metabolizar ciertos elementos nutricionales desde su organismo, sino que deben adquirirlos desde la dieta. “Hay muchos nutrientes que dependen de su alimentación”, afirma María Soledad González.



Por ejemplo, en los gatos la proteína B-12 y el aminoácido de la tiamina son muy difíciles de suplir con vegetales. Al igual que los ácidos grasos esenciales para producir hormonas a base de colesterol, como el omega 3, 6 y 9, porque su aporte es a base de aceites de pescado.



“El tracto gastrointestinal y el metabolismo de un humano son totalmente diferentes a los de los perros y los gatos. Los dueños de mascotas deben entender que las especies son diferentes y sus necesidades, también”, dice la veterinaria.



Es oportuno asesorarse antes de cambiar la dieta de su mascota. “Hay que asumirlo con seriedad técnica. Es importante tener precaución”, dice González.

Una dieta balanceada

Daniel Bastidas explica que lo más importante a la hora de decidir cómo alimentar a su mascota es tener en cuenta su edad fisiológica y la cantidad de actividad física que hace a diario.



“No es lo mismo alimentar a un cachorro, a una perra gestante, a un perro de trabajo o a una perra adulta. Los requerimientos cambian de forma importante en cada animal”, explica.



En este sentido no es viable mantener la misma dieta a su mascota desde que es un cachorro hasta que es un perro adulto, pues las necesidades nutricionales varían según su edad. Por ejemplo, durante su etapa de crecimiento un cachorro necesita grandes cantidades de lípidos o grasas para producir tejidos y energía.



Lo más importante, explica González, es que “ya sea concentrado comprado en la tienda o comida hecha en casa, su deber es proporcionarle las proteínas, los carbohidratos, la fibra y las grasas necesarias para el buen funcionamiento de su cuerpo”.



No está de más recordar que las mascotas “dependen de lo que hagamos por ellas desde un punto de vista nutricional”, afirma Bastidas. Respetar la naturaleza y biología animal de su mascota le dará mayor bienestar y una larga vida.



REDACCIÓN VIDA