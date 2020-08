El físico obsesionado con resolver la fórmula del origen del universo

El 4 de julio de 2012, en medio de un auditorio repleto de científicos, Rolf-Dieter Heuer, entonces director general del Cern (siglas en inglés de la Organización Europea para la Investigación Nuclear), dijo: “Creo que la tenemos”. Se refería al descubrimiento del bosón de Higgs, también conocida como la ‘partícula de Dios’, y los aplausos fueron inmediatos. Las cámaras que registraron el momento se enfocaron particularmente en uno de los asistentes, el mismísimo Peter Higgs. El físico británico intentó contener las lágrimas, pero, como lo cuenta John Ellis: “Solo intentó, porque no pudo”.

Ellis es un personaje al que, aunque no se lo conozca, al ver el video de ese momento histórico resalta su presencia inmediatamente. Se ve cerca de Higgs, es un hombre de pelo largo y blanco al igual que su barba. Si se pusiera una foto suya en blanco y negro entre fotos antiguas de científicos, se camuflaría perfectamente.



La noche antes del anuncio de que el Cern tuviera el 99 % de seguridad de haber encontrado el bosón de Higgs, también conocido como la ‘partícula de Dios’, Ellis estuvo cenando en su casa con su esposa y el señor Higgs. “Tomamos champaña”, cuenta por videollamada. La cercanía con el científico que ganaría casi un año después el Nobel de Física por ese descubrimiento se debe en parte a que Ellis fue uno de los primeros en estudiar cómo se podía producir el bosón de Higgs. “Yo publiqué siete años después del señor Higgs sobre el bosón. Me lleva siete años de ventaja”, dice sonriente.



En la pantalla se ve su rostro, pone de fondo una imagen del valle del Cocora. “Estuvimos allá con mi familia hace unos años. Suelo ir varias veces a Colombia, mi esposa es caleña”, dice. Su vínculo con Colombia es tal que él ayudó a que un grupo de científicos de la Universidad Nacional sea la representación del país en el Cern y ha venido al país a reclutar científicos.

Habla del Cern como si hablara de un hijo, y es que, además de que durante seis años fue director de teoría en el Centro y trabajó allí desde 1978, John Ellis contribuyó de forma decisiva al diseño del LHC, el gran acelerador de hadrones de 27 km de diámetro instalado en Suiza. Este inglés con pinta de científico loco es una de las mentes más brillantes en el Cern.

Los intereses de investigación de Ellis son muy complejos, pero básicamente es un obsesivo con resolver el nombre de un cuadro de Paul Gauguin: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos? Con resolver y explicar el origen y la existencia en una fórmula que tiene en su camiseta.

EL TIEMPO conversó con el profesor después de que participó en una conferencia virtual de la Cátedra Hipatia, organizada por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, en la que habló sobre los aportes del Cern a la investigación de la pandemia de covid-19.

¿Qué les dice a las personas que están angustiadas con preguntas existenciales?

Yo diría que mucha gente está ansiosa porque no tiene control, esto que pasa es algo fuera de nuestra experiencia, y de nuestro conocimiento, y justamente los científicos somos los que estamos buscando tener el control, el conocimiento sobre esta situación.

¿Cómo vive usted esta situación? ¿Qué le ha hecho pensar?

Esta experiencia deja en evidencia la universalidad de la humanidad. Es una lástima que en este momento haya personas, políticos, que intentan dividir a la humanidad, cuando lo que tenemos que hacer es unirla, y creo que la ciencia es una forma de hacerlo. Nosotros estamos estudiando problemas universales, fundamentales, buscamos respuestas a las mismas preguntas que tienen desde Colombia a China; además, nosotros los científicos tenemos una tradición de colaboración internacional sin guerras políticas. Yo creo que este sistema de colaboración internacional científica podría aplicarse a otros aspectos.

El Cern es un centro de paz que surgió con la intención de unir al mundo entero en torno a la ciencia...

En el Cern ha trabajado en equipo gente de Israel y Palestina, de Rusia y Estados Unidos, China e Irán. Y todos trabajan juntos. Por ejemplo, tenemos en el Cern grupos de técnicos de Israel y de Pakistán, que fueron a hacer turismo juntos y trabajan juntos. Esa es una posibilidad que en la cotidianidad no suelen tener. No tenemos fronteras: acá se aprender del otro sin problemas políticos.

Por ejemplo, el Cern distribuyó el World Wide Web al mundo...

Esa fue una gran contribución, el World Wide Web lo usábamos los científicos para compartir información entre nosotros, pero lo abrimos al mundo y ahora sirve para hacer hasta videoconferencias como esta, sirve para trabajar en casa, para todo.

“Esta experiencia deja en evidencia la universalidad de la humanidad. Es una lástima que en este momento haya políticos, que intentan dividir la humanidad y lo que tenemos que hacer es unirla. FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es el aporte del Cern ahora a la investigación en torno al coronavirus?

Establecimos una serie de tareas para contribuir en la lucha contra el virus. Puso a disposición una cantidad de recursos; por ejemplo, la red de computación que desarrollamos a fin de analizar datos científicos la estamos prestando para que científicos analicen la estructura de proteínas, y también en el Cern estamos desarrollando un ventilador que se puede fabricar sin mucho costo, hasta están haciendo antibacterial y tapabocas.

¿Están estudiando la estructura de las proteínas del virus?

El virus funciona por medio de algunas proteínas que se juntan con las células, por ejemplo, del cuerpo humano. Para comprender este sistema de infección de las células por el virus hay que hacer modelos de la estructura de la proteína. Y estamos dejando utilizar los computadores del LHC para hacer esa modelación.

¿Cree que después de esto a la ciencia se le dará la importancia que corresponde?

Espero que sí. La ciencia históricamente no ha sido tan importante para los políticos. En el caso de Colombia, la situación me parece más complicada, y no sé si los políticos y la gente estén respetando los consejos de los científicos.

Hacen más caso a la economía...

Parece que sí. Las grandes empresas y algunos políticos de derecha están empujando al gobierno para que abran otra vez la economía, y tengo muchas dudas sobre eso.

Angela Merkel es científica y lo ha hecho muy bien en Alemania...

Como es científica, comprende los argumentos científicos y matemáticos, como la relevancia del factor R; puede explicar por qué hay que disminuir el factor R a menos de uno. Pero no sé cuántos políticos comprenden o pueden explicar eso (risas).

También es que la ciencia a veces es algo muy lejano para los ciudadanos; por ejemplo, ¿por qué va a ser importante para el vecino del frente el bosón de Higgs?

Sabemos que la evolución del universo sigue ciertas leyes, y cuando aprendemos más sobre estas leyes tenemos más posibilidades de controlar nuestro ambiente, de manipular las leyes para hacer aplicaciones, para desarrollar tecnologías para innovar y así contribuir al desarrollo humano. Por ejemplo, la tecnología que estamos utilizando en este momento, la videollamada, está basada en los descubrimientos en la ciencia fundamental que científicos hicieron hace 50, 100 o tal vez más años. Toda la tecnología moderna está basada en la física fundamental. No sé qué aplicaciones o tecnologías podríamos desarrollar usando el bosón de Higgs, pero tal vez dentro de 50 años, 100 o 200 años habrá aplicaciones que lo usen.

¿Qué ha pasado en el Cern después del descubrimiento del bosón de Higgs?

En la ciencia hay que tener paciencia. Para descubrir el bosón de Higgs tuvimos que esperar 48 años. En el caso de las ondas gravitacionales tuvimos que esperar 100 años, y en el caso de la materia oscura fue el astrofísico suizo Fritz Zwicky quien sugirió la existencia de la materia oscura en los años 30, y estamos casi 90 años después y todavía estamos buscando esta famosa materia oscura. Necesitamos paciencia. No sé si cuando finalmente comprendamos la materia oscura tendrá aplicaciones o no, pero la experiencia muestra que todos los avances en la física fundamental más o menos tarde tienen aplicación. Por ejemplo, la antimateria. Fue el físico teórico Paul Dirac quien sugirió la existencia de la antimateria en los años 20 del siglo pasado, y hoy los médicos están utilizando la antimateria para hacer diagnósticos de cáncer. Claro que Dirac y los otros físicos de los años 20 no podían imaginar tales aplicaciones de la antimateria, y del mismo modo no me puedo imaginar aplicaciones del bosón de Higgs (risas).

¿Qué le faltó por hacer en la dirección de teoría del Cern?

Hay muchos teóricos con ideas diferentes y esta es una cosa muy positiva. No sería bueno que todos los teóricos siguieran las mismas ideas. Yo estaba trabajando mucho sobre la supersimetría, que aún no hemos descubierto; también estaba trabajando mucho sobre el bosón de Higgs, que sí descubrimos; y en este momento estoy trabajando en las ondas gravitacionales, estoy compartiendo mi tiempo entre estas grandes investigaciones.

¿Qué descubrimiento lo haría llorar a usted de la emoción como lloró Higgs?

(Risas). Tal vez el descubrimiento de la supersimetría, y el descubrimiento de la materia oscura.

¿Qué tan cerca están?

En este momento no hay ninguna indicación experimental de la supersimetría. Por otro lado, hay muchas indicaciones, muchas pruebas de la existencia de la materia oscura, pero no sabemos cuál es la partícula. La materia oscura es un misterio. La supersimetría es una idea que a nosotros los científicos nos parece una idea muy linda, y sería una lástima saber que la naturaleza no utiliza la supersimetría. No podemos juzgar a la naturaleza, tenemos que estudiarla. La naturaleza escogió el camino de Higgs, pero no sabemos si la naturaleza escogió también la supersimetría.

Me parece interesante que el adjetivo que use para definir la supersimetría sea ‘linda’...

Hay una discusión entre los físicos sobre qué papel tiene la belleza en la formulación de las teorías básicas. ¿Qué es la belleza en la materia física? Para mí, la belleza es algo que funciona muy bien. Por ejemplo, no se puede decir que el LHC es bello; es una cosa complicada, no tiene la belleza en un sentido tradicional, pero para mí es bellísimo porque funciona muy bien, hace su trabajo muy bien, permite a los físicos hacer sus trabajos, entonces es una cosa bella. Por eso, para mí, la supersimetría es una cosa bella, es una teoría complicada. Yo la tengo en mi camiseta (la muestra a la cámara).

¿Qué dice su camiseta?

Es la fórmula que describe la partículas en el modelo estándar y cómo interactúan entre sí, tal vez le parezcan complicadas y es verdad que lo es (risas), pero funciona muy bien. La supersimetría es la única teoría que da la posibilidad de unir partículas de materia y partículas de fuerzas en un mismo sistema matemático. Es por eso que parece una cosa bella. La fórmula tiene muchas aplicaciones, en la materia oscura, en la teoría de las supercuerdas, etc.

¿Cómo hizo esa camiseta?

No fui yo quien compuso el modelo estándar, pero esta camiseta existe porque hace varios años una persona me pidió que escribiera la fórmula en un tablero y después sacó una foto y luego convirtió la fórmula en camisetas que venden en el Cern.

¿Venden camisetas de otras fórmulas?

También de la WWW y los nuevos experimentos también tienen camiseta. Esa fórmula es la unión de muchas fórmulas, no hay necesidad de hacer más camisetas con más fórmulas porque tiene prácticamente todo. Le falta un pedacito que es de la gravedad, y el de la supersimetría y sería la camiseta perfecta.Simón Granja Matias

Redacción Domingo

Twitter: @simongrma