‘Impunidad en violencia sexual contra niños tiene tasas inaceptables'

El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y origina efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren. Así lo aseguran las organizaciones mundiales que luchan por la protección de la niñez.



Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, revela que 9 de cada 10 adolescentes abusados sexualmente conocían a su agresor.



La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina María Arbeláez, lo confirma: la mayoría de los abusos sexuales contra la infancia ocurren dentro del ámbito familiar.



Todas las cifras que la directora del ICBF denuncia son asombrosas. Pero la más aterradora es la impunidad existente frente a este delito: supera el 90 por ciento.



Este tema de la violencia sexual contra niños y niñas se ha reactualizado ante las denuncias hechas sobre los abusos sexuales cometidos en un jardín infantil de Medellín.



Lina María Arbeláez es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes y magíster en Administración Pública.



¿Qué hacer con los aberrantes casos de violación de niños y niñas que se han presentado últimamente en el país?



Para cambiar esta realidad, necesitamos una transformación profunda de la sociedad y el ejercicio efectivo de la corresponsabilidad en la protección y garantía de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Ellos tienen que ser nuestra prioridad y todos tenemos la obligación de convertir sus espacios vitales en verdaderos entornos protectores. Pero, además, necesitamos celeridad en la justicia para que estos casos no queden impunes.



¿Cuál es el origen de esa cultura de abusar sexualmente de niños y niñas?



La sociedad ha naturalizado la violencia contra la niñez y eso es gravísimo. A los niños y a las niñas tenemos que creerles. No es posible que sigamos haciendo caso omiso de lo que ellos nos cuentan o guardando silencio ante las señales de alerta. El silencio y las omisiones son los primeros cómplices de estos criminales.



¿Qué estadísticas tiene usted sobre esos casos?



Las cifras son alarmantes. En 2020, el ICBF abrió más de 28.500 procesos para restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia. El registro incluye 14.226 casos de violencia sexual, el 84 por ciento de ellos contra niñas. Este año, entre enero y mayo, recibimos 14.233 casos de violencia, 6.991 por violencia sexual.



¿Es cierto que la mayoría de los abusadores hacen parte del núcleo familiar?



Tristemente, sí. El 72 por ciento ocurrió en el hogar. Es aterradora la situación que viven miles de niños que, además de sufrir los horrores de la violencia, tienen que convivir con sus victimarios. Esto nos confirma que la violencia contra la niñez es un problema endémico y cultural de nuestra sociedad.



¿Será la ley de cadena perpetua solución contra violadores?



La ley de cadena perpetua envía un mensaje absolutamente claro a quienes atentan contra la vida y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Este es un paso histórico, pero sabemos que debe ir acompañado de políticas públicas, programas y proyectos de prevención. Insisto en que la sociedad colombiana necesita una transformación profunda. Esto tiene que cambiar.



Esta semana entró en vigor la cadena perpetua para abusadores de menores. ¿Ya hay casos que conozca el ICBF en los que se pueda aplicar esta norma?



Tristemente, Yamid, en lo que va corrido del año, en Colombia se reportan 46 casos diarios de violencia sexual contra la niñez ante el ICBF. Si bien esta ley no es retroactiva, esperamos que, en adelante, se aplique efectivamente la máxima condena a los responsables de este delito tan aberrante contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes de Colombia.



El señor Ismael Lopera, denunciado como el agresor sexual de niños en un jardín infantil de Medellín, se entregó. ¿A él se le puede aplicar la cadena perpetua?



La entrega del presunto agresor de los niños y niñas del programa Buen Comienzo de Medellín, que se dio gracias al trabajo conjunto de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación, es un paso fundamental para que se haga justicia y también un mensaje claro para quienes se atrevan a ponerle un solo dedo encima a la niñez: se les perseguirá y se les judicializará, aplicándoles la pena máxima del ordenamiento jurídico colombiano.



Pero ¿qué hará concretamente el ICBF en este caso?



El ICBF adelanta 21 procesos de restablecimiento de derechos para los niños y niñas que hasta el momento pueden haber sido víctimas de este sujeto, en el Hogar Infantil Pequeños Exploradores, perteneciente al programa Buen Comienzo, de la Alcaldía de Medellín. En cada uno de los casos se activó la ruta de atención, se interpuso la respectiva denuncia penal y se hizo la coordinación con el sector salud para que estos hechos de violencia sexual se atiendan como una urgencia médica, tal como debe ser. Los niños y niñas están recibiendo apoyo psicológico especializado y hacemos acompañamiento psicosocial a sus familias.



Después de este caso, ¿se van a adoptar algunos tipos de controles en guarderías para evitar que los menores estén expuestos a estos peligros?



Sí. Aunque este caso, repito, no ocurrió en un hogar del ICBF, implementaremos nuevas medidas para fortalecer las acciones preventivas y los controles en todas nuestras unidades. Por un lado, hemos recibido una instrucción clara del presidente Duque para conformar un equipo élite que se encargará de hacer una verificación aleatoria y permanente de nuestros servicios en todo el país. Por otro lado, esta semana empezamos a trabajar con Unicef en un plan para reforzar las capacidades del talento humano del ICBF en la detección temprana de la violencia sexual contra los niños y niñas beneficiarios de nuestras modalidades de atención.



¿Está faltando una política de prevención o un sistema de alertas tempranas que evite que se presenten casos de violación de menores?



Sí. En el país hace falta un sistema de alertas tempranas, específicamente para la prevención de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Por eso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar apoyó la modificación de la Ley 1146, que ya está en trámite para la sanción presidencial y que contempla un sistema para identificar estos riesgos.



¿Qué decirles a los padres de familia sobre la tranquilidad y seguridad de sus hijos que quedan al cuidado de jardines infantiles del ICBF o de otras instituciones?



A las familias colombianas decirles que vamos a seguir trabajando conjuntamente con todas las entidades para que las acciones de prevención sean mucho más efectivas. Los servicios para la atención a la niñez deben tener, sin duda, los más altos estándares de calidad y rigurosidad en todos los aspectos: selección de talento humano, protocolos de atención, cualificación. Tengan la certeza de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar seguirá trabajando en ese propósito.



Como madre, ¿cuál es su opinión sobre el abuso sexual contra los niños?



Yamid, lo primero es que atentar contra la integridad e inocencia de un niño es de bestias. Como colombiana y como mamá, cada caso de violencia contra la niñez me produce un inmenso dolor y también sentimientos de impotencia. He llorado muchas veces, porque realmente es alarmante ver cómo esta sociedad es capaz de hacerles tanto daño. Es inconcebible y profundamente doloroso registrar estos casos y que no entendamos el daño que les hacemos como individuos y las consecuencias que eso tiene en la sociedad en general: atentar contra un niño y su inocencia es atentar contra todo un país.

La impunidad reina en la persecución y castigo a los abusadores…



Supera el 90 por ciento de las denuncias. Efectivamente, la impunidad en los casos de violencia sexual contra la niñez tiene tasas inaceptables. En este sentido, debemos trabajar para que se garantice la recolección de material probatorio de manera oportuna y sin dañar la evidencia, y por eso también se han venido aprobando leyes que se convierten en herramientas para que los jueces de nuestro país puedan garantizar la protección de los derechos de la niñez.



De otra parte, ¿cuál es la situación actual de las adopciones, luego de que se modificaran algunos de los protocolos para acceder a este procedimiento?



Efectivamente, hemos logrado cambios muy positivos en el proceso de adopción. En tiempos de pandemia logramos reducir el trámite a nueve meses, que es el tiempo que dura la gestación, e implementamos la Asistente de Adopciones (ADA), una plataforma que les permitió a muchas familias iniciar el trámite de adopción en línea, simplificar trámites sin afectar la rigurosidad y obtener información en tiempo real para seguir con sus procesos. En 2020, 1.036 niños, niñas y adolescentes vieron restablecido su derecho a tener una familia y en 2021 ya son más de 300.



¿Por qué es tan difícil para las familias colombianas adoptar un niño?



Mire, Yamid, en Colombia la adopción exige un trámite riguroso para garantizar el bienestar de la niñez, que incluso ha sido reconocido internacionalmente. Actualmente, en el ICBF hay 4.199 niños, niñas y adolescentes esperando la oportunidad de restablecer su derecho a tener una familia. De ellos, 3.983 son mayores de 7 años. La mayoría de las veces, estas familias quieren adoptar bebés y niños que no superen los 3 años. Por eso, mi llamado a los colombianos es a que se den la oportunidad de conocer a estos niños que solo quieren dar y recibir amor.



¿Cuántos jóvenes mayores de 15 años están bajo la protección del ICBF esperando una adopción? ¿Qué pasa con ellos si no son adoptados?



El ICBF tiene 1.741 adolescentes mayores de 15 años declarados en adoptabilidad. Por su edad o sus condiciones de salud, ellos ven reducidas sus posibilidades de adopción y por eso contamos con estrategias para apoyar la construcción de sus proyectos de vida, desde un enfoque académico, cultural, deportivo y vocacional, buscando que en el futuro puedan hacer una vida independiente. Estos jóvenes están vinculados a aprendizaje para potencializar sus habilidades y talentos.



Últimamente se ha acusado a adultos de estar involucrando a los niños en hechos que ponen su vida y su integridad en riesgo, como enfrentar al Esmad. ¿Eso es así?



Así es, Yamid. El ICBF conoce las denuncias por la instrumentalización de menores de edad que muchos ciudadanos han divulgado a través de redes sociales. Es justamente por esto que enviamos un equipo para verificar los derechos de los niños y niñas al parque de los Deseos en Medellín y abordamos a las familias para que sean conscientes de los derechos que tienen, pero también de sus deberes en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Además, también dirigimos una carta al Fiscal General de la Nación para que se realicen las investigaciones pertinentes.



¿Cuál es el plan que está preparando el ICBF para visitar e inspeccionar las unidades de servicio para la primera infancia en todo el país?



Esta iniciativa se enmarca en la Alianza contra la Violencia hacia Niños y Niñas. Estamos conformando el Equipo Élite Guardián de la Niñez, un grupo especializado del ICBF que contará con profesionales altamente calificados y expertos en distintas áreas de la salud y que visitará constantemente las unidades de servicio del instituto en todo el país. Este equipo se encargará de identificar señales de riesgo en los niños y niñas y adolescentes atendidos en los servicios del ICBF, evaluar constantemente al talento humano y activar oportunamente rutas de atención que garanticen la protección integral de los niños y niñas, ante casos sospechosos o comprobados de vulneración de derechos. En sus visitas también recogerá evidencias para la toma efectiva de decisiones y la formulación de acciones de política pública en el marco de la prevención de cualquier tipo de violencia contra niños y niñas.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO