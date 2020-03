Entrenemos nuestros cerebros para ver lo que los ojos no pueden

Aunque parezca de ciencia ficción, la historia que les voy a contar es verdadera. Imagínense que hay registros del botanista Joseph Banks en los que asegura que, en el año 1770, cuando su embarcación de más de 106 pies se acercó a la costa australiana por primera vez, los nativos no los ‘vieron’ llegar.

Como si el barco fuera invisible a sus ojos, los indígenas nunca se inmutaron ante la llegada de las gigantescas embarcaciones. Las anotaciones afirman que tanto los pescadores como los agricultores que estaban a corta distancia de la costa siguieron con sus actividades, sin dar indicio de que percibían algo extraño aproximándose a ellos.



No fue hasta que los conquistadores tocaron tierra cuando los nativos se percataron de lo que estaba sucediendo.



Hay un debate profundo sobre por qué, aparentemente, no pudieron ‘ver’ esos barcos inmensos y no reaccionaron ante el inminente peligro que se acercaba. Hay una teoría en particular que me llama mucho la atención y considero válida: como nunca habían visto un barco ni nada que se le pareciera, sus cerebros no fueron capaces de descifrarlo y, por ende, no se hizo visible a sus ojos. No tenían punto de comparación ni ningún recuerdo remotamente cercano a qué acogerse... entonces no lo pudieron asimilar.

Pueden estar de acuerdo o no con esta teoría, pero a mí me parece válida si la aplicamos a lo que muchos viven hoy en día. Hay personas tan negativas, tan pesimistas y tan amargadas que cuando les pasan por el frente cosas lindas y espectaculares, no se percatan de ellas. Es como si su cerebro no estuviera entrenado para verlas.



Se despiertan en la mañana y solo ven o se concentran en lo que les falta. Sus primeros pensamientos tienen que ver con todo lo terrible que les pasó el día o la semana anterior, ¡e incluso el año pasado! Y andan tan enfrascados en sus juzgamientos que antes de que la persona que tienen enfrente hable o exprese una opinión ya saben lo que van a decirle, sin darle la oportunidad de sorprenderlos.

Hay quienes están tan ciegos ante su ‘realidad’ negativa, frente a otras personas, el país o la sociedad, que no ven lo lindo que los rodea. De cierta manera, lo único de lo que se percatan sus ojos es de lo conocido, aquello que han adiestrado a sus cerebros a ver.



Hoy les pongo la tarea de entrenar sus cerebros para agradecer, para escuchar, para buscar intencionalmente lo maravillosa y milagrosa que es la vida. Y ojalá se sorprendan y vean una nueva y completa realidad.



ALEXANDRA PUMAREJO - @detuladoconalex

Para EL TIEMPO