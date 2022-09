Recientemente arqueólogos encontraron dos nuevos cuerpos embalsamados en el Valle de los Reyes, la necrópolis egipcia en la que se enterraron los cuerpos de varios dirigentes del Antiguo Egipto.



Debido al lugar del hallazgo los estudiosos suponen que se tratan de los cuerpos de dos famosas dirigentes del pasado imperio.



Se tratarían de las momias de Ankhesenamun, esposa de Tutankamón y Nefertiti, la legendaria dirigente que ha sido reconocida como una de las más poderosas de la historia del imperio egipcio.



Nefertiti, quien gobernó de 1370 y 1330 a. C, y junto al faraón, Akhenatón, son reconocidos por generar una revolución cultural y religiosa que rompió con la tradición teocrática y social que regía en Egipto.



Cabe aclarar que las identidades de los cuerpos embalsamados no han sido confirmadas, por ello, los arqueólogos esperan los resultados de las pruebas de ADN para identificar definitivamente las momias recientemente encontradas.



La momia de Nerfetiti no había podido ser ubicada a pesar de las búsquedas, algunos egiptólogos suponen que, como ocurrió con la momia de Ramsés I, el cuerpo habría sido robado para ser vendido como una antigüedad en el mercado negro.



Sin embargo, las nuevas investigaciones del Valle de los Reyes sugieren que la faraona podría estar enterrada en las tumbas KV21 y KV35. De ser así se podría conocer, después de milenios, cómo lucía la dirigente egipcia.

