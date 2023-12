Algunos obispos se rebelan contra la bendición de las parejas gais aprobada por el papa

La histórica apertura del papa Francisco a la bendición de las parejas del mismo sexo o en situación "irregular" para la Iglesia católica ha sido acogida con satisfacción por muchas conferencias episcopales del mundo, pero el ala más conservadora la califica de "blasfemia" y otros obispos, como los africanos, muestran su rechazo.



La Congregación para la Doctrina de la Fe publicó esta semana la declaración titulada 'Fiducia Supplicans' para poner orden en el polémico tema de la bendición de parejas 'irregulares', incluidas las del mismo sexo.



El prefecto del ex Santo Oficio, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, argumentaba en el texto que a la luz del magisterio y postura del papa Francisco, "se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio".



Un terremoto que ha sacudido el ala más conservadora de la Iglesia católica o la más tradicionalista, como la del continente africano, donde en muchos países aún es un delito ser homosexual.

Una de las preguntas de los obispos fue sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. Foto: Tomado de Twitter: Pontifex_es / Archivo EL TIEMPO AFP

Cardenal Müller: "Es una blasfemia"

El último en mostrar su total contrariedad ha sido el cardenal Gerhard Ludwig Müller, quien fue prefecto de la Doctrina de la Fe, observó que la bendición de parejas homosexuales "es una blasfemia", en una entrevista publicada en el diario italiano 'La Repubblica'.

"Digo esto no en base a mi autoridad oficial o personal sino en base a la autoridad de la revelación divina. En las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo afirma que el comportamiento inmoral, incluidas las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, es objetivamente la expresión de adoración a la criatura y no al Creador", explica el purpurado.



Y añade: "Si las relaciones sexuales fuera del matrimonio contradicen la voluntad de Dios, entonces no pueden ser bendecidas, es decir, declaradas buenas según la voluntad del Creador".

