El valioso trabajo de los médicos veterinarios en el mundo 

Llegó la hora de que vean con otros ojos a los médicos veterinarios y comprendan que la palabra médico que antecede a veterinario no es solo para adornar el título. Entiendan que somos médicos de la especie animal, unos seres que tiene un papel fundamental en el equilibrio del planeta Tierra.

Me atrevo a decir, incluso, más importante que el papel del ser humano: un ser egoísta, destructivo, avaro y ambicioso que nos tiene hoy en cuarentena, dándole un merecido descanso a la naturaleza y a cada uno de sus ecosistemas. Una cuarentena que ha puesto a temblar las economías más poderosas.



Basta recordar el fragmento de Cien Años de Soledad, de nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez: «Nunca llegaremos a ninguna parte -se lamentaba ante Úrsula-. Aquí nos hemos de pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia.», para ver que desde aquel entonces hasta hoy muchas cosas persisten, entre ellas, que la humanidad depende inevitablemente de la ciencia y los médicos veterinarios somos parte vital de ella.



Y para no salirnos del tema, está la alerta que generó la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 13 de noviembre de 2018, cuando dio a conocer datos y cifras preocupantes que no distan en nada a la pandemia que estamos viviendo.



La OMS alerta sobre los virus de la gripe de procedencia zoonotica en la cual se aclara que, si dichos virus se adaptan o adquieren genes procedentes de los virus humanos, podría generarse otras pandemias, por lo cual recomienda una constante y rigurosa vigilancia tanto en las poblaciones animales como en las humanas, y hacer investigaciones disciplinadas de los casos de infección humana y una planificación sobre la pandemia asentada al riesgo.



Es por todo esto que científicos y organizaciones mundiales como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), han destacado la importancia del ejercicio profesional de los médicos veterinarios en su gran papel protagónico sobre la vigilancia y prevención sobre futuros y tal vez muy cercanos brotes de gripe zoonotica que pueden llegar a ser una amenaza gigante para la salud pública del planeta.





Jorge Gallego Rodríguez - profesor de urgencias, medicina interna y toxicología clínica

de la Universidad de Antioquia.

Para El Tiempo