¿Un mundo mejor sin Dios?

Muchos postulan que en lo más íntimo del ser humano existe el deseo de hacer parte de una gran historia en la que queremos convertirnos en héroes o heroínas y, con ello, tener un lugar (no tiene que ser el más importante) en el gran esquema de las cosas.

Esa es sin duda una aspiración de trascendencia, pero la misma trae aparejados desafíos, desazones e incertidumbres. No es fácil iniciarse y sostenerse en una búsqueda espiritual en tiempos donde, en medio de guerras, hambrunas, catástrofes o pandemias resulta válido preguntarse: ¿y dónde está Dios?



Esta es, por lo demás, una época en la que asistimos a enormes avances científicos y descubrimientos que nos ayudan a comprender mejor nuestra ‘realidad’, al tiempo que las religiones, como sistema organizado, parecen estar en crisis y franca decadencia.



Así, de conjunto, la existencia de Dios ya no parece ser tan necesaria, resulta poco útil o incluso irrelevante en la vida de muchas personas (incluidos los momentos de crisis), por lo que no sorprende que exista una incredulidad extendida.



Creer o no en Dios es una opción personal, de manera que debe guardarse un enorme respeto por quienes son ateos o, en otros casos, agnósticos.



De cualquier manera, mas allá de sus convicciones, también en ellos están presentes condiciones y atributos que con frecuencia escasean entre muchos que se reclaman auténticos creyentes. Y para ellos también hay distintos lugares en esta experiencia humana en la que estamos involucrados todos, más allá de las creencias propias.



Resulta desafortunado que en vez de una búsqueda cooperativa para saldar la brecha entre ciencia y espiritualidad o entre ateísmo y religiosidad, asistamos a una disputa que no solo profundiza la distancia, sino que enardece el debate.



Como es el caso del autoproclamado ‘ateísmo militante’, que no solo rechaza a Dios, sino que, como lo expresa Deepak Chopra en su libro ¿Tiene futuro Dios?, “muestra desprecio por todo tipo de espiritualidad, se burla de nuestras aspiraciones de conectarnos con una realidad suprema y basa su argumentación en el más simplista de los argumentos: que el mundo físico es todo lo que existe”.

Más preguntas que respuestas

Como humanidad hemos recorrido un largo camino con el que han llegado impensables descubrimientos y se han construido nuevos conocimientos, aunque para muchos asuntos cruciales falten respuestas.

¿Algún día entenderemos, por ejemplo, cómo fue posible que la velocidad inicial de expansión del universo estuviera por encima del límite crítico en el que las fuerzas de gravedad harían que todo el universo se agrupara nuevamente como al momento del Big Bang y finalmente colapsara?



Pero para la ciencia hay preguntas incluso más desafiantes: ¿qué hace que la realidad a gran escala pueda darse como la conocemos si al mismo tiempo hay una realidad en pequeña escala, en el nivel subatómico (campo cuántico) en donde reinan la ‘incertidumbre’ y las ‘probabilidades’?



¿De dónde surge y a dónde va un pensamiento más allá de la química cerebral que lo describe? ¿Cómo surge y donde está ubicada la conciencia? ¿Que no podamos colocar en un tubo de ensayo o bajo un microscopio el amor, la inspiración, el sentido de la belleza o la compasión hace que no sean reales?

Se le atribuye a Albert Einstein haber dicho, en relación con la forma como conocemos el universo, que “Dios no juega a los dados, me interesa conocer más bien sus pensamientos, lo demás son detalles”, advirtiendo también que “la idea de un Dios personal es ajena a mí e incluso me parece ingenua”. Y es cierto.



Para muchos la idea de un Dios personal, de barba blanca, sentado en un trono en las alturas y dispensando al mismo tiempo recompensas y castigos, debe ser reemplazada por nuevas visiones de un poder superior, que incluya y explique la existencia en todos sus ámbitos, así como la ciencia intenta hacer lo propio al buscar una ‘teoría del todo’.



En la reciente biografía de Einstein, escrita por Walter Isaacson, se describe la circunstancia de una cena en Berlín, en 1929, en la que el gran científico alemán, con evidente humildad y reverencia, dice: “Si intentas penetrar los secretos de la naturaleza con nuestros medios limitados, encontrarás que detrás de todas las leyes discernibles y sus conexiones permanece algo sutil, intangible e inexplicable. Mi religión es la veneración hacia esta fuerza que va más allá de cualquier cosa que podamos comprender y explicar. En ese sentido soy, de hecho, religioso”.

Contra las religiones

Más allá del derecho de argumentar y defender sus puntos de vista, el ‘ateísmo militante’ se ha declarado en una especie de cruzada para desacreditar las posturas (también a las personas) que desde distintos campos (filosofía, física, biología, cosmología, medicina, artes, entre otros) postulan la existencia de otra realidad ‘trascendente’ que cuestiona la interpretación material vigente como la única válida.



Un flanco preferido de estos ataques es el que emprende contra las religiones. En una entrevista para EL TIEMPO, el célebre biólogo y genetista Richard Dawkins dijo, entre otras cosas, que “la religión es un delirio que sufren millones de personas…



Las creencias religiosas están en el mismo campo que los cuentos de hadas o las historias de unicornios rosados”. Y luego de atribuirles la responsabilidad por muchos males, pasados y presentes, dice con arrogancia que “un mundo sin Dios ni religiones, sería un mundo mucho mejor en el cual vivir”.



Lo que expresa Dawkins, y otros que lo secundan como Daniel Dennet, Christopher Hitchens y Sam Harris, para mencionar algunos de los más destacados ateos militantes, va más allá de los argumentos para convertirse en una diatriba en la que la descalificación arbitraria, la ofensa y la virulencia constituyen sus armas predilectas.



Es innecesario cuestionar las contribuciones de Dawkins a campos como la biología, la genética y asuntos como la evolución de las especies.



Aunque dentro de la misma comunidad científica él y sus colegas han sido refutados por otros científicos (no muchos, pero si todos absolutamente respetables) para quienes, ni la selección natural ni la aleatoriedad o la casualidad, resultan ser respuestas satisfactorias para explicar la realidad.



Al margen de la discusión en este y otros campos de debate, y retomando el asunto de sus ataques a las religiones y la creencia en un Dios cuya existencia ‘no se puede probar’, Dawkins utiliza argumentos que son construidos con medias verdades y abiertas tergiversaciones y manipulaciones.



Para reforzar su campaña de desprestigio, Dawkins cita, por ejemplo, al Jehová del Antiguo Testamento al cual, desconociendo contextos históricos y culturales particulares, califica como “abominable modelo a seguir: celoso, anormal, mezquino, rencoroso, vengativo, sanguinario, pestilente y caprichoso”.



Pero al mismo tiempo omite citar la extensa predica de amor y misericordia hacia la que se evoluciona por cuenta del mensaje de Jesús y que está consignada en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios.



Asimismo, elude la mención o referencia a los nobles mandatos que sirven de guía e inspiración a otras grandes religiones y tradiciones espirituales, tanto de oriente como de occidente.



Por supuesto, en lo que si hay que concordar con Dawkins, es en su cuestionamiento al extremismo religioso, que además lleva a la violencia.



Sin ser ateos, la mayoría podemos estar de acuerdo en que por cuenta de las religiones se han desatado muchas guerras, se ha derramado una enorme cantidad de sangre, perdido incontables vidas y se han cometido injusticias.



Sin embargo, no pueden ser desconocidas sus enormes contribuciones en una gran diversidad de actividades humanas y los avances que eso ha conllevado; así como el papel decisivo que ha jugado para transformar positivamente realidades tanto individuales como colectivas.

Epilogo

No se puede culpar a las religiones o a Dios por el hecho de que este no sea un mundo mejor ni por todos los males actuales, incluyendo las guerras, la desigualdad o las catástrofes del planeta.



Al fin y al cabo se trata, en buena parte de los casos, de elecciones humanas y por cuenta de un enfoque distorsionado, sería válido entonces argumentar que la ciencia es mala porque habida cuenta de sus descubrimientos se desarrolló la bomba atómica.



Nada más equivocado, por supuesto.

Es cierto que las religiones en general están en crisis y es posible que muchas personas las estén abandonando en un intento por encontrar nuevas y mejores respuestas a preguntas esenciales como: ¿Quién realmente soy? ¿De dónde vengo y a dónde me dirijo? ¿Tiene propósito la existencia? ¿Hay un más allá?



¿Por qué a la gente buena le ocurren cosas malas? ¿Nos regimos por cierto ‘determinismo’ o existe el libre albedrío? ¿Existe la reencarnación? ¿Cómo termina la lucha entre el bien y el mal?



Pero que la gente abandone en muchos casos la religión sin abandonar a Dios, o inicien su propia búsqueda sobre lo trascendente, es a mi entender la prueba de que la campaña de los ateos militantes no ha tenido éxito, o al menos está mal enfocada.



DIEGO ARIAS

Especial para El Tiempo.