El niño indio que no “predijo” el coronavirus

Medios de comunicación españoles y latinoamericanos han publicado recientemente informaciones sobre el vídeo de un niño indio llamado Abhigya Anand que supuestamente predijo el coronavirus en el 2019. Este joven youtuber, sin embargo, no mencionó el “coronavirus” en sus pronósticos: habló de “enfermedades” que se extenderían por el mundo, pero sin aludir al virus, y pronosticó sucesos como el inicio de la Tercera Guerra Mundial o una crisis del petróleo que no han ocurrido.



Anand es un niño de 14 años, según el mismo indica en su canal de Youtube, que cuenta con cerca de un millón de suscriptores y en el que él y su hermana publican contenidos desde 2012 relacionados con la astrología, el ayurveda o el yoga.



El 22 de agosto de 2019, Anand publicó un vídeo, en inglés e hindi, titulado “Grave peligro para el mundo de noviembre de 2019 a abril de 2020” que ha sido visto por 7,5 millones de personas. “Voy a explicar que va a haber desastres y peligros para todo el mundo de noviembre de 2019 a abril de 2020”. Así comienza el joven astrólogo sus pronósticos para esos meses, en los que vaticina principalmente conflictos bélicos y crisis económicas.



El origen de las informaciones que afirman que Anand predijo el coronavirus se encuentra en una breve alusión a la aparición de “una enfermedad generalizada en todo el mundo y, si no todo el mundo, la India específicamente se verá gravemente afectada”. Una situación que, añade, se podrá “resolver fácilmente” si se hacen “esfuerzos para lograrlo”. Anand no menciona la palabra “virus” ni “coronavirus”. Tampoco en los vídeos inmediatamente anteriores al inicio de la pandemia, en enero de este año.



Mientras que los pronósticos del niño indio han pasado bastante desapercibidos entre los grandes medios de la India, en países como Argentina, Uruguay y España han tenido mucha difusión tras la reciente publicación de un nuevo vídeo que vaticina el final de la pandemia.



Anand no predice el coronavirus, sino que menciona una serie de sucesos mundiales basados en generalidades y que en su mayoría tampoco se han cumplido. Las únicas palabras del youtuber que podrían relacionarse con el coronavirus son una breve alusión a la llegada de una “enfermedad generalizada”, en la parte del vídeo en la que habla en inglés, a la que apenas dedica tiempo.



Cuando realiza la traducción al hindi de sus predicciones, en los últimos minutos de la grabación, ni siquiera menciona la palabra “enfermedad”, han confirmado desde la delegación de EFE en Nueva Delhi.

¿Especialmente en la India?

Los datos sobre el número de casos de COVID-19 tampoco confirman que la enfermedad haya afectado “especialmente” a la India, como sugiere el astrólogo, ya que es el quinto país con más casos confirmados, con un total de 275.413, y el duodécimo con más fallecidos (7.719), según datos de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos es el país más afectado tanto por número de casos como de muertes, con 1.965.685 y 111.194, respectivamente.

Crisis del petróleo y otras materias primas

Que “los precios del oro, la gasolina, la plata y el gas natural aumentarán considerablemente” es otra de las predicciones de Anand. Pero lo cierto es que el precio del barril brent bajó considerablemente en esos cinco meses: pasó de cotizar a 63, 21 dólares en noviembre de 2020 a 18,38 en abril de 2020.



Los precios del resto de materias primas, como el gas o la plata, han descendido igualmente entre noviembre y abril de este año. Solo el oro ha experimentado un repunte importante en este periodo, al ascender su cotización de los 1.515,6 dólares por onza el 1 de noviembre a los 1.706,4 de principios de abril.

La tercera guerra mundial no ha llegado

“Especialmente en enero de 2020, la Tierra se verá afectada por un poderoso y peligroso yogur Kalsarpa (signo de la serpiente de la muerte). Exactamente en este momento, podrían ocurrir guerras entre los EEUU e Irán y la India y Pakistán”, apuntaba el youtuber en otra de sus predicciones. Estos acontecimientos, decía, podrían escalar hasta el comienzo de “la Tercera Guerra Mundial”, algo que hasta el momento no ha ocurrido.



Aunque la tensión entre Teherán y Washington aumentó drásticamente en el golfo Pérsico el año pasado, cuando se registraron en esa zona una serie de ataques y sabotajes contra buques militares y comerciales o instalaciones petroleras en Arabia Saudí, no hay un conflicto militar abierto entre ambas potencias en este momento.



Por su parte, India y Pakistán se disputan la región de la Cachemira histórica desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido, pero desde 2003 hay una tregua que, aunque frágil, se mantiene vigente. Tras las críticas de algunos usuarios por los errores en sus predicciones respecto a la entrada en una “poderosa guerra planetaria”, el propio niño puntualizó en un video posterior, del 26 de marzo, que “la enfermedad generalizada” a la que aludía en agosto era “también una guerra contra el virus”.



EFE