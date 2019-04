Los beneficios cognitivos del ejercicio físico se heredan

Un estudio del Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) publicado por el Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS ), asegura que los beneficios cognitivos del ejercicio físico moderado se heredan.

Aunque las crías eran sedentarias, mantenían estos beneficios por largo tiempo. "Tienen más neuronas, las mitocondrias (encargadas de suministrar energía a las células) están más activas y sufren cambios de expresión en los genes al igual que sus padres y, como consecuencia, aprenden y memorizan mejor", dijo José luis Trejo, líder del estudio.

En los experimentos, se compararon crías sedentarias de padres sedentarios con las crías de padres ejercitados, pero también se contrastaron las camadas de padres sedentarios con las camadas de los mismos padres después de un programa de ejercicio físico de varias semanas.



Asimismo, se compararon las camadas de sedentarios y corredores concebidas mediante fertilización in vitro y transferencia de embriones. El resultado es el mismo: el ejercicio de los padres hace que las crías aprendan y memoricen mejor las tareas, tanto espaciales como no espaciales.

"Ahora, hemos determinado que lo favorable del ejercicio físico sobre la

salud general del cerebro se hereda de padres a hijos (...) Habría que ver si en la siguiente generación de ratones, que ya sería la tercera, estos beneficios persisten, y ese es el experimento que estamos haciendo ahora", dijo Trejo.



EFE.