El objeto que está a sólo días de chocar con la Luna fue descubierto por un investigador independiente llamado Bill Gray, quien lo identificó en el 2015 como la segunda etapa de un cohete Falcon 9 de SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, el cual fue utilizado ese mismo año para lanzar el Observatorio Climático del Espacio Profundo de Estados Unidos.



Gray notó que el objeto no orbitaba alrededor del Sol como lo hacen los asteroides, lo que lo llevó rápidamente a deducir que se trataba de un objeto fabricado por el hombre.

Según aclaró recientemente la NASA, Gray habría identificado erróneamente el objeto al no contar con telescopios de alta resolución y finalmente el protagonista del choque con la Luna el próximo 4 de marzo es un cohete chino Long March 3C.



"Tenía pruebas circunstanciales bastante buenas para la identificación, pero nada concluyente", explicó Bill Gray en un artículo donde reconoció su error, el cual compartió en la página web de 'Project Pluto', su software para rastrear objetos cercanos a la Tierra.



Según el comunicado publicado en las últimas horas por la NASA, "el análisis dirigido por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA indica que el objeto que se espera que impacte en la cara oculta de la Luna el 4 de marzo es probablemente el propulsor chino Chang'e 5-T1 lanzado en 2014. No es una segunda etapa de SpaceX Falcon 9 de una misión en 2015 como se informó anteriormente".



Según el sitio de noticias tecnológicas 'The Verge', este cohete formó parte de una misión precursora que envió una cápsula a orbitar alrededor de la Luna con el objetivo de probar la tecnología necesaria para traer polvo lunar a la Tierra.



Sobre esto, Gray concluyó que "recorrer la órbita de regreso al lanzamiento de la nave espacial china tiene mucho sentido. Termina con una órbita que pasa por la Luna en el momento adecuado después del lanzamiento".



El cohete golpeará la Luna en su cara más lejana, por lo que no será posible ver el choque desde ningún lugar de la Tierra. El objeto, según expertos, se desintegrará tras el impacto y producirá un cráter de entre 10 y 20 metros de diámetro.