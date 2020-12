El bootcamp de feminismo 3.0

Así como la organización sin ánimo de lucro y no partidista She Should Run forma a través de su propia plataforma virtual a la primera presidenta de los Estados Unidos –o a cualquiera que quiera emprender la carrera política en el país del norte en donde las mujeres están sub representadas en los más de 500 mil cargos de elección pública–, Digital Youth Divas cultiva en las adolescentes de Chicago el interés por la ingeniería basada en el diseño y las ciencias computacionales mediante actividades de re creación de objetos cotidianos como accesorios para el pelo, joyas, etc. mediante circuitos y técnicas colaborativas y críticas.



Como éstas son múltiples las plataformas digitales enfocadas en la formación femenina frente a disciplinas consideradas ‘ajenas’ al género. Además del tech, la inclusión es el factor fundamental en su binomio para reducir la brecha de empleabilidad entre hombres y mujeres.



De ahí que en 2011, Black Girls Who Code puso un alto estándar al convocar a niñas afrodescendientes entre los 7 y los 17 años a sus talleres y hackatons de creación de aplicaciones móviles y construcción de videojuegos.



Tecnofeminismo



Rompiendo los estereotipos por edad, en 2013 la madre de familia y trabajadora, Tina Lee, fundó Mother Coders, un programa de entrenamiento de ocho semanas dirigido a otras madres que, como ella, querían un mejor salario para mantener el hogar siendo la formación en ciencias informáticas y en programación web su trinchera laboral.



En 2014 Lesbians Who Tech, una organización inspirada en Edie Windsor –la primera mujer programadora y lesbiana en IBM–llevó aun más lejos el concepto al sacar del closet a una comunidad techie queer que hoy supera a las 50.000 lesbiantechs formadas en economía digital bajo la modalidad bootcamp intensiva en lenguajes de programación cibernética, más accesibles que una carrera de 5 años en ingeniería de sistemas.



“Hacemos parte de un movimiento de mujeres en tecnología que estamos cambiando el rostro del sector, inspirando a otras miles para que le apuesten a sus carreras en este campo”, asegura Mariana Costa, cofundadora de Laboratoria, el startup fundado en Lima en 2013 y que hoy opera en Santiago de Chile, San Pablo, Bogotá, Ciudad de México y Guadalajara mediante capacitaciones femeninas de seis meses en construcción de habilidades técnicas en Java Script y en una línea de diseño UX y en comunicación, trabajo en equipo y confianza personal o, en una frase, empoderamiento femenino.



Pionera del bootcamp digital



Laboratoria nació como una agencia web, pero Mariana y su equipo empezaron a verse cortos al conseguir talento femenino y por ello en 2014 empezaron a formar mujeres y a conectarlas con trabajos tecnológicos. En 2017 nació el modelo 2.0 del startup que hoy reúne un equipo de un 8.000 colaboradores de todos los países impactados con su filosofía impulsora de de una economía digital diversa, inclusiva y competitiva, y a la fecha ha capacitado a 1.800 mujeres de las cuales el 78% están empleadas.



“Mediante estos nuevos cargos que pueden alcanzar ellas sienten que su talento esta siendo aprovechado; no sólo es un trabajo digno sino que mediante éste contribuyen con su talento y su creatividad, siendo referentes para sus comunidades y entornos”, asegura Costa quien sostiene que a pesar de ser formación en tecnología la que reciben las postulantes al bootcamp de Laboratoria –pionero en esta parte del planeta–, su campo de acción es bastante amplio.



“El sector de tecnología ya no es sólo lo que tenemos en mente, sino que está penetrando todos los sectores y por ello se habla de una economía digital. Hay egresadas que trabajan en los principales bancos, en retail, en organizaciones estatales, fábricas de software, algunas están en el B.I.D en Washington, otras trabajan remoto en start ups globales, así que la gama es bastante amplia”, añade la relacionista internacional y maestra en administración pública, pero ante todo, amante del emprendimiento por el desarrollo femenino de la región.

Son 8.000 colaboradores de todos los países impactados con su filosofía impulsora de de una economía digital diversa, inclusiva y competitiva. Foto: Laboratoria

¡Prográmese a aplicar!

Hasta el 13 de diciembre, todas las mujeres mayores de 18 años con o sin conocimiento en tecnologías de la información pero con el ímpetu de convertirse en desarrolladoras web (una de las profesiones de mayor proyección y mejor pagas en el mundo) podrán postularse al próximo programa de formación intensivo de Laboratoria, a través del siguiente link: https://postula.laboratoria.la/bog



“Es un programa muy competitivo para entrar; tratamos de dar cada cupo a una estudiante que necesite la oportunidad y le saque todo el provecho. No nos enfocamos en mujeres con experiencia en tecnología sino en las que tengan ganas y talento y que por circunstancias de la vida –falta de recursos, acceso limitado a formación de calidad, etc.– no han podido explorar en su máxima expresión”, asegura Mariana Costa.



Al ofrecer formación gratuita e intensiva (son seis meses con jornadas de estudio autónomo, virtual, práctico mediante desafíos orientados por diferentes coaches asignados a cada alumna), la postulante debe tener en cuenta que debe tener disponibilidad de tiempo completo. “Cerca del 70 por ciento de las mujeres que ingresan no están trabajando ni percibiendo ingresos; están fuera del mercado laboral, puede que no hayan conseguido aún su primer trabajo o que lo hayan perdido por cualquier motivo”, agrega la emprendedora.



Por ello sólo serán 50 colombianas seleccionadas para el bootcamp que comenzará en Febrero de 2021; ellas pagarán la formación una vez reciban su título como developer y estén vinculadas a una compañía con un salario significativamente superior al que tenían.



Al tener convenios con más de 600 empresas alrededor del mundo, las egresadas del bootcamp de Laboratoria cuentan con respaldo para ubicarse profesionalmente. Muchas de estas entidades acuden al start up para encontrar sus mejores candidatas, pues tienen la certeza de que tienen la mentalidad y las habilidades más demandadas en la era digital.



“Hacemos hackatons y una feria de talentos donde vienen las empresas con desafíos concretos para ser resueltos mediante la tecnología por un grupo de tres a cuatro de nuestras estudiantes; al ser una semana de trabajo, la empresa identifica talento, conocer la forma de trabajo de cada una, su manera de enfrentar la frustración, la capacidad de resolución, etc. y ahí surgen buena parte de las contrataciones de nuestras alumnas del bootcamp”, explica Costa quien acaba de celebrar la Legal Hackaton en Colombia con Porvenir y la firma de abogados Gómez Pinzón, y está por estrenar alianzas con Mercado Libre, Blackboard y otras empresas locales que quieren contratar a las Java Script y UX Developers de Laboratoria.



CIFRA: 6.000

El número de postulaciones anuales para los bootcamps de Laboratoria. En los cinco países que opera, sólo hay disponibilidad de 600 cupos.



FRASE: “Las egresadas que tenían ingresos antes del bootcamp de Laboratoria, los triplican; pero nuestro público no es la mujer de un ingreso alto y somos muy rigurosos al identificar a las que realmente necesitan esta oportunidad de cambio en sus vidas”: Mariana Costa, cofundadora de Laboratoria.