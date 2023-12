El alimento que mejora la salud intestinal en supervivientes de cáncer colorrectal

Un nuevo estudio realizado por el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas (Estados Unidos) ha encontrado que la inclusión de alubias blancas en la dieta de supervivientes de cáncer colorrectal (CCR) podría tener un impacto positivo tanto en la salud intestinal como en la del huésped.



Los resultados, publicados en 'eBIOMedicine', que es parte de la familia de revistas 'The Lancet', revelan que los participantes en el ensayo 'BE GONE', que incorporaron una taza diaria de alubias blancas a sus comidas habituales, experimentaron cambios beneficiosos en su microbioma intestinal, lo que se relaciona con la prevención del cáncer y la mejora de los resultados del tratamiento.



El estudio subraya la importancia de los alimentos prebióticos, como las alubias blancas, que son fácilmente accesibles y económicos. Estas legumbres están cargadas de fibras, aminoácidos y otros nutrientes beneficiosos para el intestino, lo que puede ayudar a fomentar la prosperidad de bacterias beneficiosas en el colon, mejorando la salud inmunológica y regulando la inflamación.



La autora correspondiente del estudio, Carrie Daniel-MacDougall, profesora asociada de Epidemiología, destacó que es raro observar cambios en la diversidad del microbioma solo a través de una intervención dietética y enfatizó la importancia de la consulta con un médico antes de intentar cualquier cambio en la dieta.



Los frijoles hacen parte de la dieta recurrente en países como México y Colombia. Foto: iStock

La obesidad, una mala alimentación y problemas gastrointestinales pueden causar desequilibrios en el microbioma intestinal, lo que puede ser perjudicial para los supervivientes de cáncer colorrectal. Incluso después del tratamiento del cáncer o la extirpación de pólipos precancerosos, una dieta deficiente y un microbioma desequilibrado pueden tener efectos negativos en la prevención de enfermedades cardiovasculares y cáncer.



El estudio 'BE GONE' siguió a 48 hombres y mujeres mayores de 30 años con obesidad y antecedentes de lesiones intestinales, incluyendo cáncer colorrectal y pólipos precancerosos. Durante ocho semanas, los participantes incorporaron una taza diaria de alubias blancas a su dieta habitual o continuaron con su dieta normal. Se realizaron evaluaciones periódicas del microbioma intestinal, así como de los marcadores de salud del huésped.



Los investigadores destacaron que la inclusión de alubias blancas no pareció inducir inflamación intestinal ni afectar negativamente los hábitos intestinales de los participantes. Sin embargo, señalaron que los efectos positivos se desvanecieron rápidamente cuando los participantes dejaron de consumir las alubias, subrayando la importancia de mantener hábitos dietéticos saludables de manera constante.

