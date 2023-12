El aceite vegetal que reduce el colesterol y tiene efectos antiinflamatorios

Recientemente, una investigación realizada con aproximadamente 92,000 personas en Estados Unidos reveló que el consumo regular de aceite de oliva está relacionado con una reducción significativa en el riesgo de muerte prematura.



Según el estudio, publicado en el Journal of the American College of Cardiology, aquellos que consumen más de 7 gramos de aceite de oliva al día, equivalente a más de una cucharada y media, presentaron un 19% menos de riesgo de morir de forma prematura en comparación con los que casi no lo consumen.

Los consumidores frecuentes de aceite de oliva también mostraron una reducción en el riesgo de muerte por diversas causas. Hubo un 19% menos de riesgo de muerte por enfermedades cardíacas, 17% menos por cáncer, 29% menos por enfermedades neurodegenerativas y 18% menos por enfermedades respiratorias.



El estudio también destacó los beneficios de reemplazar otras grasas, como la margarina y la manteca, por aceite de oliva. Este cambio puede disminuir el riesgo de muerte entre un 8% y un 34%, según los hallazgos.



Aceite de oliva Foto: iStock

Una de las razones detrás de estos beneficios es la riqueza del aceite de oliva en ácidos grasos monoinsaturados, que ayudan a reducir el colesterol LDL, conocido como "colesterol malo". El aceite de oliva virgen extra, en particular, contiene antioxidantes como el oleocantal, que posee propiedades antiinflamatorias.



Además, los antioxidantes presentes en el aceite de oliva ayudan a reducir el daño oxidativo causado por los radicales libres, un factor asociado al cáncer. La Universidad de Harvard también señaló que el ácido oleico, el principal componente del aceite de oliva, reduce marcadores inflamatorios como la proteína C-reactiva.



Además, a pesar de ser una grasa, el consumo de aceite de oliva no implica necesariamente un aumento de peso, ya que es el exceso de calorías en general lo que conduce al aumento de peso.



Finalmente, el aceite de oliva puede incorporarse en la dieta de diversas formas. Se sugiere usar aceite de oliva virgen para cocinar y hornear, mientras que el aceite de oliva virgen extra es ideal para aderezos, mojar pan y como aceite de terminación en sopas y hummus.



Entre otras recomendaciones, se sugiere utilizarlo en aderezos de ensalada, para saltear alimentos, en la preparación de pesto y como complemento en platos diversos, aprovechando tanto sus propiedades saludables como su delicioso sabor.

