El pasado 7 de diciembre, la estadounidense Wendy Kopp recibió, en la ciudad de Doha (Catar), el Wise Prize, un galardón que es entregado por Qatar Foundation cada dos años en el Wise Summit en dicha ciudad y que ha llegado a ser considerado como el ‘premio Nobel de la educación’.



Lo hizo gracias a su labor como cofundadora y CEO de Teach for All, una gran red de ONG de todo el mundo con un único propósito: promover el acceso a la educación de calidad en comunidades vulnerables; todo a través de la docencia y el liderazgo de los maestros.



Una idea que a simple vista puede parecer sencilla, lejos de ello, se ha convertido en toda una revolución educativa a lo largo y ancho del planeta.



Sus resultados así lo demuestran. Hoy en día, este proyecto ya cuenta con presencia en 61 países en el mundo, ocho de ellos en América Latina, incluida Colombia; ha reclutado a más de 100.000 profesionales y ha logrado transformar comunidades enteras solamente por medio del liderazgo a través de la enseñanza.



Y esta labor, consistente en comprometer por dos años a docentes a trabajar en una comunidad enseñando y facilitando el acceso a la educación y la permanencia en ella, no ha sido sencilla, en especial dado que las organizaciones que componen la red operan en países donde los profesores dicen sentirse frustrados y con baja remuneración.



Pese a ello, Kopp logró desde 1989, cuando fundó Teach for America, primera semilla antes de la fundación de Teach for All en 2007, atraer a profesores, quienes han contribuido a mejorar la vida de muchos estudiantes, abriendo un camino de oportunidades a los más vulnerables.

¿De dónde surgió la idea de pasar de un programa local, como era Teach for America, a uno global, como Teach for All?

Por muchos años tuve mi cabeza concentrada en una cosa y eran las significativas inequidades educativas en los Estados Unidos. Pero hubo algo que empezó a ocurrir hace aproximadamente unos 15 años en el resto del mundo. Comencé a conocer personas de otros lugares, al principio de unos 13 países en un año, que estaban interesadas en nuestro modelo. Uno de los primeros fue un latinoamericano, Tomás Recart (hoy en día cabeza de Enseña Chile).



Este grupo de personas empezó a ver y escuchar de lo que estábamos haciendo y se convencieron de que esto es lo que había que hacer en Chile, Colombia, África, en los demás lugares del mundo.



Esto inspiró el lanzamiento de Teach for All, un programa diseñado como una red de organizaciones locales independientes con una organización global que ayudaría a acelerar los procesos por medio no solo de reproducir nuestro modelo, sino del intercambio de conocimiento.



En América Latina iniciamos con Enseña Chile y Enseña Perú. También tenemos Enseña Colombia, Enseña México y muchas otras.

Ahora tienen presencia en 61 países y recibe el Wise Prize. ¿Alguna vez imaginó que esa idea llegara a otras partes del mundo?

Nunca pensé que llegase a ser tan relevante en otros países, ni siquiera en mi propio país. Pero debo ser clara en algo, y es que nuestra idea base, la manera en que hacíamos las cosas hace 15 años, es muy diferente ahora, porque hemos fortalecido los procesos aprendiendo unos de otros, de las experiencias de otros países, de las ideas nuevas que surgen al estar en campo, en contacto con los estudiantes, y ese intercambio de ideas ha sido fundamental.

¿Cuál ha sido la estrategia que ha hecho exitoso a esta red?

Parte del éxito que ha tenido esta iniciativa radica en que entendimos que tenemos que enlistar a los líderes sociales más prometedores, y canalizar su energía hacia el trabajo con las comunidades más marginadas. Trabajamos en cultivar continuamente ese liderazgo como una fuerza transformadora, capaz de hacer cambios sistemáticos en la sociedad por medio de la educación.



Se trata no solo de reunir un personal que trabaje en las organizaciones, sino de reclutar a maestros y alumnos con el potencial de no solo educar sino de ser líderes en sus comunidades.

Wendy Kopp recibió el Wise Prize de manos de la jequesa de Qatar Mozah Bint Nasser al Missned. Foto: Qatar Fundation

¿Cómo funcionan sus intervenciones?

Reclutamos personas, maestros, alumnos que demuestren tener las competencias para impactar positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes, así como en garantizar el acceso a la educación en los más vulnerables.



Luego se les capacita intensamente para pasar a un proceso en el que se desempeñan por dos años como maestros. Algunos por voluntad propia se quedan por mucho más tiempo. De ahí se les impulsa a trabajar por esa comunidad. Han surgido grandes proyectos de permanencia en el sistema educativo, de ampliación de la cobertura escolar, del acceso a la educación.



Muchos identifican factores externos que impiden a los estudiantes asistir. Hablamos, en el caso de Colombia, de temas como la violencia intrafamiliar, el trabajo infantil, el hambre, etc. Esos temas también han logrado ser atendidos gracias a la iniciativa de estos docentes, así como a conexiones y asociaciones que se construyen con los sectores público y privado, que ayudan con la financiación, logística o reglamentación cuando ello se requiere.



Hacemos un trabajo riguroso para verificar el impacto a largo plazo de estas intervenciones, porque el propósito es generar unas condiciones sostenidas en el tiempo que eviten un retroceso en los resultados académicos o de permanencia.

¿Cómo atender los problemas educativos en contextos tan diferentes?

Cuando se habla de educación, la mayoría de la gente piensa en ella como un tema que pertenece al contexto cultural, algo tan local y con muchas diferencias en el contexto cultural en los distintos países y comunidades. Pero lo que vimos claramente fue que en realidad las raíces de los problemas que estábamos abordando son muy similares de un lugar a otro y, de hecho, las circunstancias que enfrentan los estudiantes más desfavorecidos de un país son más similares de un país a otro, y las circunstancias que mantienen las brechas entre los estudiantes más desfavorecidos y los estudiantes privilegiados también resultan ser similares.



Esto nos ayudó mucho porque nos dimos cuenta de que, a pesar de las diferencias culturales, las respuestas a las dificultades de acceso a la educación eran más intercambiables de lo que habíamos asumido.



Se trata de compartir soluciones a través de las fronteras, a través de nuestra red, para luego trabajar de la mano con el respectivo Gobierno. Nuestras organizaciones se están reuniendo constantemente con los ministerios para discutir sobre política educativa, Muchos de estos maestros hoy son asesores influyentes ya no solo en su comunidad sino en las esferas tomadoras de decisiones.

¿Cuáles son esas similitudes comunes en todo el mundo respecto al acceso a la educación?

Creo que realmente en todo el mundo hay segmentos de niños que enfrentan enormes desafíos adicionales a los de cualquier otro niño. Hablo de pobreza o discriminación. Y esa vulneración no se queda en ellos sino también en sus escuelas, que tienden a tener recursos muy muy limitados en comparación con colegios de estudiantes más privilegiados.



Pero también hay una mentalidad hacia ellos muy predominante de bajas expectativas. Es decir, los gobiernos, los tomadores de decisiones, pero también las familias y los mismos maestros no esperan mucho de estos menores, por lo que no les motivan ni se esfuerzan para cambiar sus circunstancias y brindarles oportunidades reales.



Eso es lo que hace a la pobreza un factor asociado con el bajo nivel académico y las tasas de graduación, la gran desigualdad que se vive en la mayor parte del mundo. Estos últimos son fenómenos que se explican en gran medida por el desinterés, por el no ver la importancia de la educación para permitir mayores índices de desarrollo.

¿Qué resultados se pueden alcanzar con estas intervenciones?

Los niños atrapados en ese ciclo de vulneración necesitan de maestros diferentes. Hemos visto cómo la experiencia docente es capaz no solo de cambiar mentalidades, sino de influir directamente en los resultados académicos.

La pandemia evidenció y profundizó las desigualdades educativas. ¿Cómo Teach for All trabajó en este contexto?

Se ha hablado mucho de la brecha digital y de cómo afectó el acceso a la educación, y eso sin duda es algo muy real. Pero lo que hemos visto en esta era es que la diferencia entre permanecer y desertar del sistema continúa estando ligada al liderazgo que tienen los maestros para mantener a los menores comprometidos.



Y, de hecho, se han trazado estrategias innovadoras como en Colombia y Chile, donde se utilizó la radio, no solo desde el Gobierno sino también por iniciativa de los profesores, radios comunitarias, para llegar a regiones rurales y apartadas donde el acceso a la tecnología es precario, si no es que nulo.



Hay maestros que ahora son creadores de contenidos digitales, que han cambiado su modelo tradicional de dar clases para adaptarse a las restricciones. Docentes que, en su compromiso con su vocación, recorren todavía, casi dos años después del inicio de la pandemia, grandes distancias solo para cerciorarse de mantener vinculados a sus chicos.



Y eso es lo que hemos estado promoviendo aún con más fuerza, buscar soluciones para seguir con la labor de la enseñanza y conectar con los chicos. Hemos visto maestros que han sabido cómo seguir inspirando y ayudando a sus alumnos pese a la distancia, las restricciones y la limitaciones. Si eso se logra, podremos disminuir los impactos de la pandemia en el sector.



