La estadounidense Wendy Kopp recibió el Wise Prize for Education, galardón conocido como el 'Nobel' de la educación, por su iniciativa Teach for All, una red que busca generalizar el acceso a la escuela.



"He visto con mucha claridad que sí queremos alcanzar los objetivos globales de seguridad, paz y justicia, tenemos que garantizar educación de calidad para cualquier persona en cualquier parte del mundo", señaló la galardonada, quien recibió el reconocimiento en el marco del Wise Summit, la cumbre global de educación que por estos días se lleva a cabo desde la ciudad de Doha, en Catar.



(Le puede interesar: 'Impacto de la pandemia en la educación será más severo de lo previsto')

Teach For All es una red que busca desarrollar el liderazgo en las aulas de clase, en especial en comunidades vulnerables en diferentes partes del mundo, con el fin de garantizar que todos los niños puedan desarrollar su potencial.



De esta forma, Kopp y su equipo han llegado a países de todos los continentes ayudando en todas las esferas que afectan el acceso a la educación de los niños, desde problemas de salud y desnutrición, injusticia, violencia, infraestructura educativa y acceso a servicios básicos, entre otros.

(También: Koica entregó donación a fundaciones que trabajan por la niñez en el país)

Establecido en el 2011 por la jequeza de Catar, Moza bint Nasser, el Wise Prize for Education es la primera distinción de este tipo para reconocer a una persona o a un equipo por una contribución destacada de clase mundial a la educación, por lo cual ha llegado a ser catalogado como el 'Nobel' de este sector.



Esta distinción se creó precisamente para otorgarle a la educación un prestigio similar a otras áreas para las que existen premios internacionales, como la literatura, la paz y la economía.



El laureado del Premio Wise a la Educación, anunciado en la sesión plenaria de apertura de la cumbre bienal mundial, recibe la medalla del Wise Award y 500.000 dólares.



De acuerdo con Qatar Foundation, entidad organizadora de Wise, los galardonados son "modelos inspiradores para todos aquellos interesados ​​en construir el futuro de la educación como base para un mundo más seguro, próspero y sostenible".

* MATEO CHACÓN

ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO A DOHA, CATAR

Encuentre también en Educación:

El país gana $ 1,65 por cada peso que Colfuturo invierte en créditos Beca

Pruebas Saber 11: solo el 19 % de los estudiantes obtiene buenos resultados