Violencia contra niños en Colombia es crítica, según Aldeas Infantiles

La ONG Aldeas Infantiles SOS Colombia aseguró que la situación de violencia contra los niños en el país es crítica y pidió al Gobierno invertir más recursos para la protección de los menores que han sido víctimas de diferentes tipos de abusos.



“En Colombia la situación de violencia contra la niñez es critica y los recursos que se invierten para disminuirla y prevenirla son muy escasos”, dijo Ángela Rosales, directora nacional de Aldeas Infantiles durante un plantón realizado en la Plaza de Bolívar de Bogotá como motivo del Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil y el Día Universal del Niño.



Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en Colombia cada día más de 37 niños son víctimas de violencia sexual y muchos de ellos son separados de sus familias mientras se les restablecen sus derechos, lo que resulta en que actualmente más de 30.000 de ellos crezcan alejados de su entorno familiar.



“Exigimos al Estado una financiación adecuada para el cuidado de los niños y niñas víctimas de todo tipo de violencia que crecen sin el cuidado de sus familias y bajo la protección del Estado”, explicó Rosales. Añadió que cuando un niño es abusado lo que procede es “separar al adulto abusador más no al niño o la niña”.



“Nos encontramos frente a una doble vulneración constante de la niñez, agravada por la falta de financiación adecuada de los servicios de protección a la infancia", añadió Rosales.



Según lo afirma la organización, sólo el 7 por ciento de los adultos son castigados por violentar a los niños, mientras que el Estado dedica en promedio más recursos a mantenerlos a ellos cuando están en prisión que lo que destina a los niños en atención.



Rosales recordó que, según un reporte del ICBF con corte 31 de julio de 2020, este año 6.134 niños y niñas han ingresado al sistema de Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos por motivos de abuso sexual.



Mientras tanto, un informe publicado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), reveló que este año han quedado en libertad más de 600 personas acusadas de delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menores de edad.

Justicia lenta

Una de las mayores quejas de las afectadas por la violencia sexual contra los niños es la lentitud de la justicia para actuar. Ese es el caso de una mamá que participó en el plantón en la Plaza de Bolívar, que lamentó que el caso de su hija, que fue abusada por el propio padre, no haya avanzado nada.



“Mi hija fue abusada por su padre cuando tenía 4 años. Cuando la niña tenía 6 nos contó todo y denunciamos”, dice la mujer que prefiere guardar el anonimato. El caso lo denunció en Bogotá pero fue trasladado a Barrancabermeja, en el departamento de Santander, pues allí fue donde ocurrieron los hechos.



“La persona sigue libre, nunca se ha hecho ninguna judicialización y tampoco se ha hecho nada por el proceso de manutención”, asegura la mujer quien recuerda que ahora su hija tiene 13 años.



La afectada cree que si en Colombia se endurecieran las leyes, los agresores pensarían menos abusar de los niños y abogó porque haya una educación para que los menores conozcan sus derechos para que no se los vulneren y sepan la forma de actuar en caso de que suceda.



EFE

