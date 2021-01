Venta de útiles escolares, a la baja en medio de la pandemia

La tradicional temporada escolar que cada año se lleva a cabo en el mes de enero, este año ha visto cómo sus ventas caen drásticamente, por un lado por las restricciones de movilidad que se han dado en grandes ciudades por cuenta de la pandemia, o por la incertidumbre que reina respecto a un eventual regreso presencial a las aulas.



Y es que, aunque de momento no se conocen cifras nacionales respecto a la reducción en las ventas en las ferias escolares del país, los comerciantes aseguran que sí se han visto claramente afectados.



De los pocos datos al respecto se encuentra la situación particular de Medellín, donde Fenalco realizó una encuesta en 2.270 locales dedicados a la comercialización de estos elementos, los cuales reportaron caídas en sus ventas del 80 por ciento en promedio.



Según los encuestados, los padres dejaron de gastar $700.000 en promedio por estudiante a invertir solamente de $100.000 a $300.000.



Pero si por un lado los comerciantes temen por sus ventas; por otro, los padres de familia se muestran preocupados por los gastos que estos implementos puedan implicar, en especial tras un año que dejó importantes consecuencias para sus bolsillos.



Así lo menciona Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia: "Hay cosas en las que los colegios deben ser muy conscientes. No pueden pedir muchos implementos que antes se pedían para todo un año, sino permitir que los padres puedan comprarlos a medida que lo necesiten. Principalmente porque el panorama indica que vamos a permanecer en casa mucho más tiempo e, incluso, cuando se regrese a las aulas mediante la alternancia, el componente virtual o a distancia seguirá ocupando varios días a la semana".



Y añade: "El año pasado bajaron mucho los consumos de los cuadernos, porque los niños hacían las actividades escolares desde casa, de forma virtual. Las pruebas, los exámenes, los trabajos a veces eran solo por este medio. Por eso los colegios no deben exigir la misma cantidad de cuadernos, porque serán un gasto innecesario".

Plataformas virtuales, los nuevos útiles escolares

Pero además de considerar que las tradicionales listas de útiles pueden resultar desproporcionadas en el contexto actual, Ballesteros asegura que mucha familias de ven expuestas ahora a nuevos gastos.



"Lo que muchos colegios han informado es que pensando en que gran parte de las actividades seguirán siendo en casa, van a implementar las plataformas virtuales de las editoriales. Eso hace que de alguna manera los costos escolares se incrementen, porque igual se van a necesitar los libros. Es decir, además de los textos los padres tendrán que pagar más por esa plataforma", aseguró el representante de padres.



El acceso anual a estas plataformas, que a menudo es vendido en paquete junto con los libros de texto y actividades, puede tener un valor de entre $300.000 y $500.0000, dependiendo el grado académico y la editorial. De acuerdo con los padres de familia, esto podría hacer que en algunos colegios la lista de útiles de este año será mucho más costosa:



"Esto es preocupante porque los padres se vieron afectados económicamente en 2020. Y es que si bien hay editoriales que venden un paquete con la plataforma y los libros, hay otras que lo hacen por separado, e incluso por materias, lo cual dispara los costos".

¿Qué útiles me pueden pedir y qué no?

Ante las dudas que rodean este tema en la actual temporada escolar, el Ministerio de Educación explicó qué puede y qué no puede pedir un colegio en su lista de útiles.



De acuerdo con la entidad, se pueden solicitar solamente los útiles y materiales que sean necesarios para el desarrollo del plan de estudios y del Proyecto Educativo Institucional.



De igual forma se pueden solicitar textos de un autor o editorial determinada pero no se puede exigir que se compren en un lugar determinado incluido el colegio.



No se pueden pedir implementos de aseo o para cubrir las necesidades del colegio tales como, papel higiénico, resmas de papel, marcadores para uso de los docentes, borradores de tablero, jabón, etc.



¿Qué debo hacer para denunciar una lista de ‘útiles inútiles’?



Debe elevarla ante la secretaría de educación respectiva como entidad competente en la inspección y vigilancia de los establecimientos educativos.



