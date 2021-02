Lo que debe preguntarse antes de enviar a su hijo de vuelta al colegio

De acuerdo con el Ministerio de Educación el 59 por ciento de las secretarías de educación del país ya iniciaron con clases presenciales mediante el modelo de alternancia.



Cada vez son más los colegios y jardines infantiles públicos y privados que abren sus puertas, y mientras el proceso avanza, no cesan las dudas de los padres de familia, quienes se enfrentan a la decisión de enviar a sus hijos a clases o seguir estudiando desde casa.



(Lea también: Modelo matemático cuestiona la eficacia de cerrar escuelas por covid)

Y todo esto teniendo en cuenta que la pandemia no ha terminado, pero también que tras un año de mantener las escuelas cerradas, los retrasos en el aprendizaje y las afectaciones socioemocionales son cada vez más evidentes.



Si bien cada vez hay más evidencia científica de que los más pequeños no solo son menos propensos a desarrollar síntomas graves tras contraer covid-19, son menos proclives a contraer el virus y tienen menos posibilidades de propagarlo, es entendible el miedo de muchas familias ante una enfermedad que ha cobrado más de dos millones de muertes en todo el mundo.



(Lea también: ¿Cómo proteger la salud de sus hijos en el regreso a clases?)



Por eso, y para mayor tranquilidad, es necesario hacerse las siguientes preguntas antes de enviar a los niños al colegio:

¿Cuál es el estado de salud de su hijo?

Aunque, como se mencionó anteriormente, la evidencia científica ha demostrado que los niños son menos propensos a ser afectados por el virus, eso no significa que el riesgo sea inexistente.



Hay varios casos de menores que enfermaron, desarrollaron síntomas graves e incluso hay fallecimientos en esta población, aunque en una proporción muy baja. La mayoría de estos casos se deben a comorbilidades y preexistencias en la salud de los niños.



(Lea también: Cómo acceder a nuevas ayudas de pago de pensión en colegios y jardines)



De acuerdo con el Ministerio de Salud, es necesario prestar especial atención a condiciones como cardiopatías incluyendo hipertensión arterial, neumopatías crónicas desde asma, enfermedad pulmonar crónica-EPOC, fibrosis quística, etc.; inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal; y condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición, entre otros.

¿Cuál es el estado de salud de las personas que viven en casa con su hijo?

Una vez más, se debe recordar que, aunque los niños no son los mayores propagadores del virus, siempre existe la posibilidad de que actúen como vectores. Por ello, hay que prestar atención a las condiciones de salud de los adultos que conviven con ellos.



(Lea también: Alternancia ya opera en el 59 % de las secretarías de educación)



Personas con obesidad, problemas pulmonares, circulatorios, diabetes, cáncer, enfermedades en el sistema inmune, entre otras son las que más corren riesgo de desarrollar síntomas graves en caso de contraer covid-19.



Por ello, verifique la salud del núcleo familiar antes de tomar la decisión de enviar a su hijo a clase.

¿Ha visto afectaciones en el desarrollo de su hijo?

Organizaciones como Unicef, Unesco, la OMS, el Banco Mundial y el Banco Interamericano para el Desarrollo, así como expertos nacionales e internacionales, han alertado sobre afectaciones en el aprendizaje de los niños, así como el desarrollo físico y mental a causa del confinamiento.



(Lea también: ¿Enviar a los niños al colegio? Esto dicen los padres)



Ante la decisión de regresar o no a las aulas, tenga en consideración estas alertas y evalúe si su hijo se ha visto afectado por la falta de socialización o si no presenta avances importantes en su proceso formativo, en el desarrollo de habilidades de lectoescritura, razonamiento matemático, falta de concentración en casa. etc. De ser así, es probable que el menor requiera de un refuerzo presencial.

¿Tiene las condiciones para mantener estudiando a su hijo en casa?

Aunque es verdad que muchos niños pusieron estudiar en casa sin mayores complicaciones, la verdad es que esto no ocurrió en toda la población infantil del país.



La falta de acceso a Internet y a equipos de cómputo ha dificultado el proceso. Hay casos de estudiantes de familias vulnerables que no han realizado ni una clase virtual en lo que va de la pandemia, teniendo que estudiar con fotocopias y mensajes de WhatsApp.



(Lea también: Ofrecen beca para que mujeres y madres estudien gratis en Reino Unido)



Así mismo, hay familias con solo un equipo para dos o más niños, o cuyos cuidadores ya no pueden hacerse cargo todo el tiempo de los más pequeños porque han vuelto a salir a trabajar. Todo esto deberá tener un peso a la hora del regreso a las aulas.

Es decisión de los padres

Por último, se debe recordar un punto importante: el regreso a las aulas no es una imposición. Los padres de familia tienen la última palabra, y el hecho de que un colegio anuncie que vuelve a actividades presenciales, esto no quiere decir que los niños están obligados a asistir.



Los lineamientos y protocolos sobre la alternancia establecen que son los padres quienes eligen y dan un consentimiento informando su decisión, la cual se debe respetar.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

- Icetex abre convocatoria de becas para estudiar en Japón



- Paso a paso para aplicar a becas que ofrece China para colombianos



- Sena abre más de 55.000 cupos para estudiar de manera virtual