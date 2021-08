Más de 61.000 profesores en Colombia no se han vacunado

El 15 por ciento de los docentes del país no se han vacunado, a pesar de ser parte de la población priorizada en las primeras etapas del Plan Nacional de Vacunación, según reportó el Ministerio de Educación.



Lo anterior llama la atención dado que en varias regiones del país los sindicatos regionales de maestros señalan que muchos docentes no se han vacunado, por lo que al ser obligados a asistir a clases presenciales, estarían en mayor riesgo de contraer el virus y desarrollar enfermedad grave.



(Lea también: Fecode: 'Sin vacunación completa, profesores no deben a ir a clase')

De hecho, en las últimas semanas se han conocido varios casos de docentes que han dado positivo por covid-19 en testeos realizados en los planteles educativos.



El caso más notorio es el de Miriam Quintero López, en la ciudad de Armenia, quien falleció tras presentar síntomas dos días después de regresar a dar clases a la institución educativa Normal Superior del Quindío.



(Lea también: Colombianos y venezolanos, alumnos latinoamericanos más numerosos en España)



En diálogo con EL TIEMPO, la ministra de Educación, María Victoria Angulo señaló que a la fecha la gran mayoría de los profesores y personal administrativo de los colegios del país ya han sido inmunizados:



“El Plan Nacional de Vacunación priorizó a todos los maestros y personal que labora en las instituciones educativas oficiales y privadas para que fueran vacunados. Al momento el 85 por ciento de los docentes, directivos y administrativos se han vacunado”, señaló la funcionaria.



Esto quiere decir que a la fecha más de 350.000 profesores ya se vacunaron al menos con la primera dosis, mientras que otros 61.000 todavía no han sido inmunizados contra la covid-19.



(Lea también: Sena abre 11.000 cupos para formación presencial y a distancia)



Es importante señalar que esta cifra ha permanecido prácticamente sin variaciones en el último mes, si se tiene en cuenta que en la primera semana de julio el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hablaba de 348.000 maestros con la primera dosis aplicada, lo que podría ser un indicio de que el 15 por ciento restante o se ha negado a vacunarse o ha presentado problemas a la hora de acceder a las vacunas.



Lo anterior ha causado todo tipo de críticas en especial dirigidas a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), sindicato de maestros que ha sido especialmente crítico con el regreso a las clases presenciales y en reiteradas oportunidades ha pedido retrasar el retorno, entre otras cosas, por la vacunación de docentes.



Este diario consultó al respecto con William Velandia, presidente de Fecode, quien aseguró que la orientación de este gremio ha sido precisamente que los maestros acudan a los puestos de vacunación.



(Lea también: Icetex: líneas de crédito 'Tú Eliges Mediano Plazo', opción para pregrado)



“Nosotros hemos hecho el llamado a todos los profesores del país a que se vacunen, siempre hemos insistido en la importancia de eso y por eso fue una de las exigencias que pusimos al Gobierno Nacional para el regreso a la escuela de la presencialidad”, mencionó el líder sindical.



Velandia agregó: “No se puede negar que en algunos casos ha habido retrasos en el proceso de vacunación, al principio porque no llegaban las vacunas y ahora tenemos muchos maestros sin su vacunación completa también por problemas de abastecimiento de la segunda dosis y otras porque se ha ampliado el tiempo que toca esperar entre dosis”.



(Lea también: Del presupuesto nacional, la asignación más alta es para la educación)



Sin embargo, el presidente de Fecode dice ser consciente de que hay casos en los que efectivamente los docentes no han asistido a los puestos de vacunación. Pese a ello, señala que no es orientación del sindicato, sino una decisión individual de estas personas:



“Hay algo que se debe tener en cuenta y es que, aunque hemos pedido que los maestros se vacunen, hay algunos que no han querido hacerlo y están en su derecho de negarse a recibir la vacuna como parte de su libre determinación, y en eso somos muy respetuosos”.



REDACCIÓN EDUCACION

Otras noticias