Vacaciones son para el ocio, no para sobrecargar a los niños

Las vacaciones de fin de año son uno de los momentos más esperados por los niños, pero también es de los que más preocupan a los padres, en especial a aquellos que les gusta tener el control de todo lo que hacen sus hijos. Y es que esta temporada rompe con una rutina de diez meses de levantarse temprano, ir al colegio y hacer tareas, lo que significa mucho tiempo libre para los más pequeños, situación que a menudo abruma a los más grandes.



(Puede leer: Estos son los cursos de natación para niños durante las vacaciones: precios y horarios).

“Suele ser un momento en el que los padres no saben qué hacer. Y, por lo general, vemos dos actitudes: aquellos adultos que se preocupan mucho por ver a sus hijos ‘desocupados’ y optan por tenerlos haciendo algo todo el tiempo, ya sea cursos vacacionales o labores domésticas. Por otro lado, hay quienes creen que es un momento de desconexión total, en el que dan a los menores toda la libertad para hacer lo que se quiera”, explica Sara Espitia, terapeuta de familia.



Sin embargo, de acuerdo con la experta, ambas posturas están mal, y asegura que lo mejor que debe hacer un padre en esta época es encontrar un equilibrio que puede ser mucho más fácil de hallar de lo que se cree.



“Sobrecargar de actividades a los niños es problemático. Hay padres que llegan al extremo de meterlos a clases de inglés, matemáticas, etc., con el pretexto de reforzar falencias escolares. Otros los meten en cuanto curso vacacional encuentran, incluso los llevan a su trabajo o les exigen hacer todos los días aseo. Pero no entendemos que ellos ya cumplieron con sus actividades escolares, que para su edad y momento de desarrollo ya son lo suficientemente desafiantes. Merecen un descanso y aprovechar al máximo esos años de infancia que no van a volver”, sostiene Espitia.



Esa misma visión es la del experto pedagogo Ricardo Rodríguez, quien señaló que para los niños “ya es suficiente con la tortura escolar” como para que encima tengan que amargarse en sus vacaciones con tareas de refuerzo académico o con obligaciones en el hogar. Después de todo, dice Rodríguez, no se le pide a un empleado llevar trabajo a casa en vacaciones.



Y, en últimas, ambos expertos sostienen que no hacer nada y dejarlos divertirse solos o con sus primos y hermanos es no solo sano para ellos, sino también necesario.



De hecho, un estudio de Teresa Belton, de la Escuela de Educación y Aprendizaje Permanente de la Universidad de East Anglia (Reino Unido), sostiene en un artículo publicado en el Cambridge Journal of Education que los niños necesitan de los momentos de aburrimiento, porque es en estos cuando se generan las mejores ideas.

Pero como todo se trata de equilibrio, Espitia asegura que es una equivocación dejar a los niños a su suerte en esta época: “Las vacaciones también hacen parte del desarrollo integral de los niños, por lo que no hay que perder de vista los límites y las responsabilidades. Tienen que tener tareas que cumplir a la semana, pero que sean acordes con su etapa y que no interfieran ni les quiten su tiempo libre”.



Por su parte, la psicóloga infantil Raquel Umaña asegura que las vacaciones, en especial las de fin de año, que suelen ser las más largas, son una oportunidad: “Durante 10 meses de calendario académico no es posible disfrutar tanto a nuestros hijos como en esta época. Y, si nos remontamos a nuestra infancia, es precisamente en vacaciones donde creamos nuestros recuerdos más importantes en familia. Por eso, los padres no deben desaprovechar la oportunidad de crear momentos memorables, de jugar, de salir, de viajar con nuestros niños, porque el tiempo pasa rápido y el regreso a clases está a la vuelta de la esquina”.

(Además: ¡Pilas! Estos son los requisitos que debe cumplir para viajar a Europa en vacaciones).

¿Qué hacer con los niños en esta época del año?

- Aburrirse: ¿Por qué los padres piensan que si sus hijos se aburren hay un problema? Esos momentos de calma también son necesarios y ayudan a la salud mental de los más pequeños, ya que, según diversos estudios, les estimula su imaginación. Por más que quiera mantenerlos ocupados o planear actividades para su disfrute, evite sobreestimularlos.



- Dormir: De nuevo, a los niños no se les debe medir por su productividad en vacaciones. Este debe ser un espacio de descanso, en el que pueden darse el lujo de dormir un poco más de la cuenta luego de meses de madrugar. Es cierto que no es bueno que duerman todo el día, pero privarles de unas horas más de sueño les hará sentir que no descansaron en este receso.



- Jugar al aire libre: ¿Qué mejor para mantenerlos ocupados de manera sana que jugando al aire libre? Esta actividad tiene muchos beneficios: los ejercita, les estimula su creatividad y autonomía, y fortalece los lazos de amistad y de familia, si los primos, hermanos y padres se suman al juego.



- Una oportunidad de disfrutar en familia: Trabajamos y ellos estudian todo el año. Los tiempos en familia muchas veces son escasos, por lo que las vacaciones deben marcar una diferencia. Pero no solo es momento de disfrutar entre padres e hijos. También puede ser un momento ideal para incluir a los abuelos, los tíos y los primos.



- Planes creativos: Invente con sus hijos una pijamada o cocinen juntos sus platos favoritos e invite a los amigos a casa. Los viajes siempre serán una muy buena opción,

pues sirven para afianzar los vínculos. Y si quieren que hagan un curso o algo parecido, que sea un tema que a ellos les interese. Siempre, conciliar con ellos.



REDACCIÓN EDUCACIÓN