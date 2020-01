¡Ojo!: los útiles escolares que no le pueden pedir a sus hijos

iStock

Aunque los uniformes son elementos indispensables para la identidad de una institución, a inicios de cada año, los estudiantes podrán ir de particular si todavía a las familias no les ha sido posible adquirir la vestimenta. En algunas instituciones los uniformes se pueden adquirir en diferentes sitios, no existe ninguna reglamentación que obligue a los padres de familia a comprar los uniformes netamente en la institución: si estos cumplen con los lineamientos del lugar, no habrá reglas que lo impidan adquirir en otro sitio.