Útiles escolares: lo que le pueden pedir y lo que no en los colegios

Por esta época del año inicia uno de los dolores de cabeza de los padres de familia: las listas de útiles escolares. Y es que, a pesar de que cada año las autoridades hacen un sin fin de campañas para evitarlos, ‘los útiles inútiles’ así como los abusos y las irregularidades por parte de las instituciones educativas están a la orden del día.



Por ley, los colegios, previa autorización de sus consejos directivos, pueden establecer las listas de útiles escolares y textos académicos y pedagógicos que deberán ser utilizados. Así mismo, su manual de convivencia indica cómo debe ser el uniforme que los padres deben comprar para sus hijos.

Pero la ley y normativa del Ministerio de Educación también dice que no debe haber abusos, que los útiles deben ser para uso de los menores y no de la institución, o que las familias tienen derecho a comprar estos implementos en el transcurso del año y no desde el inicio de las actividades académicas, como exigen algunas instituciones.



Así las cosas, EL TIEMPO recopiló aquellas exigencias que no pueden hacer los colegios y también, a la luz de la normatividad vigente, aclara algunas dudas sobre los uniformes y los textos escolares:

Lo que no le pueden pedir



- Adquirir para los uniformes de sus hijos prendas exclusivas o de marcas definidas.



- Adquirir útiles escolares de marcas o proveedores definidos por el establecimiento.



- Adquirir al inicio del año la totalidad de los útiles escolares que se incluyen en la lista. Estos pueden ser adquiridos en la medida en que sean requeridos para el desarrollo de las actividades escolares.



- Entregar al colegio los útiles o textos para que sean administrados por el establecimiento, ya que esto puede derivar en el uso de estos por parte de la institución y no del estudiante.



- Pedir en la lista elementos que claramente están desproporcionados por su cantidad o que corresponden a insumos que deben ser aportados por el colegio, como papel higiénico, jabón de manos, entre otros.



- Está prohibido al colegio vender uniformes y textos, excepto los que no puedan conseguirse en el mercado.

Dudas sobre los uniformes



En 2022 se presentó un caso muy sonado de una menor a la que no se le permitió el ingreso al colegio por no contar con tenis blancos, los cuales hacían parte del uniforme de acuerdo con el manual de convivencia de la institución.



En este sentido, y si bien los colegios tienen facultades para establecer cómo deben ser los uniformes, también es cierto que hay normatividad que impide que no se le preste el servicio a un estudiante por no contar con el mismo.



La Directiva 07 de 2010 del Ministerio de Educación dice textualmente que “el que el estudiante no cuente con las condiciones económicas para portar el uniforme no será causal para negar el cupo o la asistencia del estudiante al establecimiento educativo”.



Por su parte, la Circular 01 de 2016 también dice que “la falta de uniforme por razones económicas no podrá privar al estudiante de participar en actividades académicas”.



Así las cosas, siempre que sea por razones económicas, su hijo podrá asistir normalmente al colegio si no tiene uniforme o zapatos como los estipula el manual de convivencia. Esto teniendo en cuenta que se estaría violando el derecho fundamental a la educación, reconocido por la Corte Constitucional.

Textos escolares



¿Y qué pasa cuando no se tiene dinero para comprar los libros y textos escolares, que suelen ser la parte más costosa de la lista de útiles? Aunque muchos colegios y profesores digan que es ilegal, sí está permitido sacar fotocopias.



Así lo establece la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor, la cual se encuentra vigente. Si bien establece el derecho a los autores de autorizar o no la reproducción de sus obras (entiéndase libros de texto o de actividades, o cualquier otro material), también permite la reproducción libre de los mismos para uso privado.



“Es lícita la reproducción, por cualquier medio, de una obra literaria o científica, ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro”, se lee en el artículo 37 de la norma.



Por su parte, la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, y a la que se inscribió Colombia, decidió en su artículo 22 que será lícito realizar, sin la autorización del autor, “reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas”.



Finalmente, un concepto del Ministerio de Educación de 2016 puntualiza: “Se ve lícito que un educando, siguiendo su proceso de aprendizaje y ante la imposibilidad de adquirir el texto académico propuesto, obtenga y utilice fotocopias del mismo, bajo los usos honrados. Tal circunstancia no puede ser ocasión para impedir al alumno el acceso al derecho fundamental a la educación, ni puede constituirse en elemento de discriminación”.



