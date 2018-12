Cara a cara entre estudiante universitario y Álvaro Uribe en el Senado

Con duros señalamientos, pero en términos cordiales, el senador Álvaro Uribe y el vocero estudiantil Enrique Jaramillo protagonizaron un cruce de palabras este martes en el Senado de la República. El universitario, quien hace parte del grupo de Caminantes por la Educación, formuló unas críticas en las que aludió a los pasados gobiernos, incluido el de Uribe, y este le respondió.



Jaramillo, quien es estudiante de la Universidad de Caldas, explicó que él y más de 700 estudiantes de 16 instituciones públicas de educación superior llegaron a Bogotá desde otras regiones “para exigir propuestas concretas por parte del Gobierno nacional” frente a la crisis presupuestal porque, dijo, “las universidades públicas del país se están cayendo”.

Aunque el estudiante reconoció el aumento presupuestal que acordó el Gobierno con el Sistema Universitario Estatal, donde tienen asiento los rectores de las instituciones, que suma a la base presupuestal en los próximos cuatro años, aseguró que para ellos sigue siendo insuficiente.



“Es como darle acetaminofén a un paciente con cáncer terminal”, sentenció, y puso como ejemplo que en Caldas, en su universidad, el faltante presupuestal afecta incluso el pago de nómina de profesores y trabajadores.



En su intervención, durante sesión informal de la plenaria del Senado, dijo que cuando Uribe era presidente “ni siquiera” los escuchaba, la cual fue la única referencia directa del estudiante al Senador del Centro Democrático.

Luego, Jaramillo pasó a defender a los estudiantes y criticar al Estado en términos más fuertes:



“Los estudiantes no somos ni vándalos, ni terroristas. Terrorista el Estado que excluye al 48 por ciento de los jóvenes que se gradúan de secundaria de la posibilidad de entrar a una universidad en el país. Terrorista el Estado que compra misiles y no aumenta el presupuesto de cultura y deporte. Terroristas los políticos, algunos aquí presentes, que se roban 50 billones de pesos al año. Terrorista cualquier ser humano que es capaz de incumplir un acuerdo de paz. Terroristas los paramilitares que nos persiguen, amenazan y asesinan. Nosotros, como caminantes por la educación, marchamos desde el macizo colombiano en paz, nunca tiramos una piedra”, dijo, en la idea con la concluyó su intervención.



Tras la intervención de Jaramillo en plenaria, tomó la palabra el senador Uribe, quien comenzó por responderle que no tenía “la edad para recordar qué pasó” cuando él asumió como presidente.



“Cuando llegué era totalmente insuficiente el presupuesto de la Universidad Nacional de Colombia”, dijo. Agregó que hubo reuniones con estudiantes en Casa de Nariño y que alcanzó acuerdos que, según él, luego se cumplieron. Defendió haber resuelto el problema pensiones en las universidades del Cauca, de Antioquia, Nacional e Industrial de Santander.



Uribe también defendió la intervención de la Universidad del Atlántico “porque la corrupción la iba a cerrar”, así como los problemas que enfrentó durante su gobierno con la Universidad del Magdalena. Pero su intervención no se quedó en la defensa de su gestión, sino que pasó a la defensa de lo que ha hecho el gobierno actual, de Iván Duque, como aumentar el presupuesto general de educación de 37 a 41 billones de pesos, pese al faltante presupuestal que, según el Contralor General, es de 30 billones de pesos.

Asimismo, Uribe defendió los acuerdos logrados entre el gobierno Duque y los rectores con los que las universidades “van a tener una base presupuestal más elevada que la actual”. Y finalmente, pasó a responder a la intervención final de Jaramillo.



Primero, dijo que las protestas no pueden desembocar en vandalismo. Luego pasó a criticar que el estudiante se hubiera referido a la violencia paramiliar. “Cuáles son las diferencias que ustedes sugieren entre las acciones de un grupo terrorista que hubiera actuado bajo el nombre de una guerrilla o de un grupo paramilitar, cuando finalmente el daño a la sociedad colombiana y al Estado de derecho es igual”, terminó Uribe su intervención.



Tras más de 50 días de paro, estudiantes y Ministerio de Educación, con compañía del Ministerio de Hacienda, siguen adelantando reuniones para encontrar acuerdos, sin éxito aún. Además, los universitarios han programado al menos un par de jornadas de movilización más en este mes, el 6 y el 13 de diciembre.



