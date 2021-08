UR Steam: Tecnología, ciencia e innovación al servicio de la sociedad

Las universidades en Colombia y el mundo suelen emplear cada vez más estrategias innovadoras para fortalecer los procesos de aprendizaje, esto con el fin de atender uno de los principales retos del sector: hacer que el conocimiento impartido sea realmente útil para la sociedad y no solo un currículo rígido y en ocasiones aislado de la realidad económica y social.



Y eso es precisamente lo que intenta atender la Universidad de Rosario con los laboratorios UR Steam, una nueva estrategia que recientemente fue puesta en marcha y que busca generar conocimiento, pero también crear soluciones a las necesidades de las empresas, organizaciones sociales, sector público y, en última instancia, a toda la sociedad.



Se trata de un nuevo modelo de relacionamiento único en el país, en el que se trabaja juntamente con los estudiantes en procesos de desarrollo de ciencia, tecnología, ingeniería, emprendimiento, arte y matemáticas.



El propósito es poder apalancar proyectos de investigación e innovación en áreas muy diversas. De esta forma, estos novedosos laboratorios permitirán la transferencia de conocimiento y posteriormente la experimentación, crear prototipos, productos y servicios que puedan ser útiles para la sociedad en general.



“UR Steam une la ciencia, la sostenibilidad, la tecnología, el emprendimiento, el arte, las matemáticas y el management (según sus siglas Science & Sustainability, Technology, Engineering, Arts and Design, Mathematics & Management) para incentivar el relacionamiento entre la academia y las organizaciones, con un modelo basado en co-pensar y co-construir soluciones a los diversos desafíos que enfrenta la sociedad, generando tendencia y prospectiva con conocimiento de vanguardia, al servicio del bien común”, afirmó Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario.



Por su parte, Maira Tamayo, directora de UR Steam de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario explicó: "La metodología se basa en poder dinamizar y atender todas las necesidades económicas y sociales del país por medio de la academia. El valor que tiene la ciencia es muy poderoso para los nuevos estudiantes de UR Steam, que van a tener desde el primer semestre la posibilidad de incluir en su formación e influenciar desde temprano todas esas decisiones reales de las industrias".



El nuevo centro UR Steam, ubicado en el norte de Bogotá, cuenta con un área construida de 1.700 metros cuadrados, donde los estudiantes podrán encontrar diferentes espacios con los cuales trabajar, desde laboratorios de análisis de marcas y de consumidores, hasta herramientas de última tecnología, como un Eye Tracking (que permite extraer información del usuario analizando sus movimientos oculares), un Face Coding (plataforma de análisis de emociones sobre una publicación, ya sea en medios digitales o impresos) y una planta de producción logística.



Además cuenta con laboratorios de emprendimiento, salas de pensamiento creativo, impresoras 3D, espacios para el desarrollo de habilidades blandas, entre otras.



Al momento la estrategia cuenta con más de 200 organizaciones públicas y privadas aliadas, con las cuales los estudiantes y profesores estarán en contacto frecuentemente con el fin de identificar sus necesidades y crear proyectos enfocados a satisfacerlas.



"Uno de los valores agregados es que UR Steam involucra no solo a la facultad de Administración, sino a todas las facultades de la Universidad del Rosario. Es decir, estudiantes de Medicina, Derecho y otras carreras podrán hacer uso de esta herramienta y trabajar en soluciones innovadoras para sus respectivos sectores", explicó Tamayo.



Y agregó: "Con todas estas herramientas tecnológicas, los espacios de trabajo, creación y creatividad, con la experiencia y el acompañamiento docente, el potencial de los estudiantes va a ser elevado en una altísima calidad, pero también ayudará a que empresas puedan mejorar sus procesos y generar un desarrollo sostenible. Porque en últimas, lo que queremos es precisamente desarrollar ideas por el bien de las comunidades en el país, y que sean los jóvenes los grandes protagonistas".



Para la aplicación de esta estrategia, los profesores pasan por un proceso de capacitaciones intensivas durante más de dos meses. De esta forma, que los laboratorios se dediquen en un 65 por ciento a actividades académicas, y el otro 35 por ciento a las actividades de integración empresarial.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

