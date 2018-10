Ante paro, la UPTC de Boyacá suspende indefinidamente el semestre

El consejo académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Boyacá decidió suspender el semestre indefinidamente, debido al paro nacional que se adelanta desde el 11 de octubre.

Según Alfonso López, rector de esa Universidad, el consejo académico de esa institución se reunió en la tarde de este jueves y determinaron que "la situación es insostenible".



"Fuimos informados de las circunstancias de cada una de las sedes de la institución (Sogamoso, Duimata y Chiquinquirá) y, si bien estamos apoyando que las universidades públicas tengan mayor presupuesto, no estamos de acuerdo con el bloqueo. Nos hemos reunido con los estudiantes y les explicamos esto, pero ellos no estuvieron de acuerdo. Este jueves los estuvimos esperando para dialogar y hacer una hoja de ruta, pero no tuvimos el acompañamiento. Así que el consejo decidió suspender las actividades académicas en todas las sedes de la universidad", señaló el rector.



López expresó su descontento por la situación y ánimo a los padres de familia para realizar un acompañamiento. "Estamos prestos al diálogo y a buscar una salida. Somos conscientes de la problemática nacional, pero podemos buscar una solución", advirtió López.



La universidad señaló que un grupo de estudiantes ha estado bloqueando el acceso de la comunidad a las instalaciones en las últimas dos semanas.



"No ha sido posible cumplir con las obligaciones académicas y administrativas contraídas por la universidad. Esto puede originar consecuencias de tipo legal, disciplinario, fiscal y penal que la universidad no puede asumir", expresó la UPTC en un comunicado.

EDUCACIÓN / VIDA