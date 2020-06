University Canada West presentó iniciativas para ayudar en la pandemia

Líderes de la University Canada West (UCW) presentaron el 3 de junio los planes que tiene la universidad para el futuro a todos sus amigos y aliados en América Latina y el Caribe.



La información incluyó la estrategia del centro universitario para este año y el 2021, la presentación de las estrategias para continuar siendo una institución de primer nivel, enfocada en la innovación en el campo de los negocios después de la pandemia covid-19 y se hizo el lanzamiento de dos iniciativas de responsabilidad corporativa de la UCW y el grupo educativo a que pertenece la universidad, el Global University Systems (GUS).

La primera iniciativa es el programa de GUS Cares, que tiene la meta de recaudar 1 millón de dólares para entregar alimentos a las familias de escasos recursos frente a la pandemia de covid-19 en Canadá.



El segundo proyecto de la UCW y el GUS, es el apoyo a las familias de sus estudiantes. En Colombia, por ejemplo, la UCW va a emitir cupones de Rappy para enviarlos a todos sus aliados en el país para que escojan algún negocio local en donde quieran utilizar el cupón.



De esta manera, la UCW contribuye con una pequeña iniciativa para agradecer a todos sus aliados y que, a su vez, contribuya a apoyar a los negocios que están sufriendo por la cuarentena del coronavirus.



Con sede en Vancouver, la University Canada West –UCW- se perfila como una universidad emprendedora que brinda a sus estudiantes un espacio multicultural, de exigencia académica y proyección mundial.



Es una institución independiente, contemporánea, innovadora, multicultural, orientada a los negocios y a la tecnología que ofrece títulos de pregrado y posgrado para estudiantes nacionales e internacionales. La universidad es una institución dinámica y en crecimiento, definida por sus estrechas conexiones con la comunidad empresarial.



Establecida en 2004, la UCW ofrece una gama de programas centrados en cada carrera, que incluyen la Licenciatura en Comercio, la Licenciatura en Artes y la Licenciatura en Comunicación Empresarial, el Asociado en Artes y el Master in Business Administration, MBA, con tres énfasis: marketing, financial y leadership.



Los cursos se ofrecen en el campus del centro de Vancouver y también en línea. La oferta de cursos en línea brinda flexibilidad a la educación, lo que permite a aquellos que de otra manera no tienen la oportunidad de obtener títulos en instituciones de educación superior.



Gracias al nivel académico de los estudiantes colombianos, el país es uno de los objetivos en el cual la UCW dirige sus esfuerzos. A ellos, se les ofrece una formación de alto nivel, con acreditación internacional y grandes ventajas.