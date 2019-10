Estudiantes hacen un llamado a las movilizaciones pacíficas

"Hemos conocido la pretensión de algunos grupos recalcitrantes y extremistas, como los autodenominados JM 19, que quieren infiltrar parte de las marchas de los estudiantes de algunas universidades y causar caos y desorden".

La denuncia la hizo el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, al referirse a las marchas previstas este 10 de octubre por estudiantes y trabajadores en 14 departamentos.



El general señaló que este grupo JM 19 "tiene vínculos con algunas universidades en diferentes zonas del país", y mencionó que ya han realizado actividades que calificó como "recalcitrantes” como los "disturbios contra la Fuerza Pública y los estragos contra estructuras del Estado colombiano registrados en Popayán".



Atehortúa añadió que con sus siglas (JM19) buscan mostrarse afines a grupos del pasado "con nuevos criterios que pueden llegar a actividades criminales", e hizo un llamado a los estudiantes para que “no permitan que personas encapuchadas hagan parte de las marchas".

Nosotros coordinamos para que no exista infiltración, pero si las autoridades no pueden detener eso, nosotros tampoco FACEBOOK

TWITTER

Alejandro Palacios, estudiante de la Universidad Nacional, indica que hicieron un llamado a la movilización pacífica. "La Policía debe cumplir con su labor, porque nosotros no debemos enfrentar la violencia. Nosotros coordinamos para que no exista infiltración, pero si las autoridades no pueden detener eso, nosotros tampoco", advierte el joven.



Las autoridades tienen sus miradas puestas en las marchas del 10 de octubre luego de que el pasado 27 de septiembre las instalaciones del Icetex, en el centro de Bogotá, fueran violentadas durante unas manifestaciones estudiantiles, que iniciaron de manera pacífica para rechazar los actos de corrupción en la Universidad Distrital y los excesos del Esmad denunciados por los alumnos.



Precisamente, estos dos motivos –más el cumplimiento total de los acuerdos pactados el 14 de diciembre del 2018 entre universitarios y el presidente Iván Duque– serán las tres premisas por las que los jóvenes saldrán nuevamente a las calles.



Jennifer Pedraza, cara visible del movimiento estudiantil, detalla cuáles serán las razones de las marchas. "La movilización tiene tres motivos: el primero, exigir el cumplimiento pleno de los acuerdos de 2018, porque el Gobierno decidió incumplir con la financiación de Colciencias, pues este año debieron haber asignado 300.000 millones de pesos y solamente fueron 70.000. Segundo, en defensa del derecho a la protesta. Y tercero, en contra de los eventos de corrupción en las universidades públicas y privadas".



La ministra de Educación, María Victoria Angulo, sostiene que el Gobierno "está cumpliendo con los acuerdos" y que para el 2020 el sector tiene asignado un presupuesto de 44,1 billones de pesos, "el más alto en la historia del país para fortalecer la educación inicial, básica, media y superior". Ante la preocupación de Pedraza sobre el financiamiento de Colciencias, la Ministra advierte que no es verdadero que se esté olvidando cumplir con ese acuerdo.



"Eso no es cierto, porque ya estamos en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además, se incrementó el presupuesto de regalías para esa área y también están los 78.500 millones en saldos comprometidos y no apropiados que ya están en el presupuesto 2020 de Colciencias y ya fueron aprobados en primer debate", agrega Angulo.



La Ministra dijo que, a través del Sistema General de Regalías, "el sector cuenta con 750.000 millones para infraestructura, formación de alto nivel, ciencia y tecnología e innovación" y añadió que hasta el momento se han realizado 56 espacios de diálogo con los estudiantes.



La marcha tendrá una connotación especial: se unirán estudiantes de universidades públicas y privadas, un fenómeno que –según los expertos– resulta inusual.



Se espera que haya concentraciones de las universidades Nacional, Pedagógica, Distrital, Javeriana, Rosario, Externado y los Andes. Daniela Gallo, estudiante de los Andes, dice que se unirán a las movilizaciones "para rechazar la violencia sin importar quién la ejerza y reclamamos a Iván Duque y a Peñalosa para que no reprima a los estudiantes que nos movilizamos con creatividad y de manera masiva".

¿Qué dicen los rectores sobre los acuerdos?

Ante los cuestionamientos de los estudiantes sobre el cumplimiento de los acuerdos, Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y director del Sistema Universitario Estatal (SUE), advierte que lo que corresponde al 2019 el Gobierno sí ha cumplido con lo prometido.





¿Cuál es el diagnóstico que ustedes, los rectores del SUE, hacen sobre los acuerdos?



No es válido el hecho de que se va a hacer un paro porque no se han cumplido con los acuerdos. Nosotros como rectores, que somos quienes estamos haciendo un seguimiento para que esos recursos se giren, tenemos que manifestarle al país que lo que corresponde al año 2019 en el cumplimiento de los acuerdos se ha dado, en términos, por ejemplo, de 3,5 adicionales al IPC (107.000 millones de pesos), 250.000 millones para saneamiento de pasivos (para que las instituciones de educación superior paguen deudas que no implique pasivo pensional); y 100.000 millones para planes de fomento (recursos para bienestar y para investigación).



¿Es posible hablar de que el Sistema Universitario Estatal entonces está más fortalecido?



Lo que dio origen al paro del año pasado es un desfinanciamiento estructural, que hoy se estima en 3,2 billones de pesos en funcionamiento, y en los acuerdos se logró 1,3 billones distribuidos en todas las IES. Y si bien no se resuelve el problema, resulta ser un oxígeno. Sin embargo, se requiere que estos recursos sean sostenibles en el tiempo.



Significa que todavía hay un camino largo por recorrer...

​

Hubo voluntad para reconocer que hay un problema de desfinanciamiento. Estos recursos impactan, pero no resuelven el problema estructural.

Así será la marcha

Hoy habrá al menos cinco puntos de concentración en distintas zonas de Bogotá. Tres se verán a las 11 a. m. en la Universidad Nacional, en la Universidad Pedagógica (calle 72 con carrera 11) y en La Rebeca (calle 26 con carrera 10).



Estos tres grupos se congregarán, hacia la 1:30 y 2 p. m., en el cuarto gran punto de concentración sobre la carrera 7.ª con calle 40, donde los estarán esperando los estudiantes de la Distrital, la Javeriana y de universidades privadas del centro.



El grupo de universitarios que se reúnan en la Nacional en la mañana saldrá por la calle 26, tomará la carrera 30, subirá por la calle 53 y llegará hasta la avenida Caracas, por donde seguirá hasta la calle 45 para encontrarse, al final, en el punto central entre la Distrital y la Javeriana. El grupo de la Pedagógica aún no ha definido su recorrido, pero se espera que tome la avenida Caracas o la carrera 13 hacia el sur.



Una vez se haga toda la convocatoria, los universitarios irán por toda la carrera 7.ª hacia la plaza de Bolívar, donde harán el quinto punto de concentración hasta las 4:30 p. m. El Distrito habilitó un plan de contingencia de 9 a. m. a 6 p. m., para garantizar la seguridad de manifestantes y ciudadanos.

REDACCIÓN JUSTICIA Y EDUCACIÓN