Las universidades que han cancelado clases por el paro de este jueves

Para este 21 de noviembre está previsto un paro nacional en todo el país, convocado por las centrales obreras, educadores públicos y estudiantes universitarios.



Estas nuevas movilizaciones, que se esperan inicien hacia las 9 a. m. en Bogotá, están siendo promovidas contra lo que algunos llaman 'el paquetazo económico' del Gobierno.



El supuesto deterioro en las pensiones y salarios, que no existe porque ninguna reforma en tal sentido ha sido radicada por el Ejecutivo, es uno de los 'ganchos' que más han circulado para convocar apoyos al paro.



Los estudiantes universitarios son el otro gran sector, además de los sindicatos, que está moviendo la jornada del 21. Los jóvenes indican que uno de los puntos que no se han cumplido es la inclusión de los saldos presupuestales apropiados y no apropiados en el Plan Nacional de Desarrollo, que se estimaban en 300.000 millones de pesos y que supuestamente serían destinados a Colciencias.



La ministra de Educación, María Victoria Angulo, ha dicho que lo que se acordó es que se tendría en cuenta cómo se cerraría el ejercicio económico de cada vigencia. "En el ejercicio fiscal no quedaron saldos comprometidos y no apropiados", afirmó la funcionaria. Y agregó: "No obstante, el Presidente aprobó 78.500 millones adicionales, que ya están en el presupuesto de Colciencias para el 2020".



A la decisión de la Universidad de los Andes de cancelar sus actividades académicas y administrativas durante este jueves, también se sumó la Universidad del Rosario.



"Debido al anuncio del paro nacional del día 21 de noviembre, la Universidad del Rosario informa su decisión de cancelar las actividades académicas y administrativas para este día en todas su sedes", señala José Alejandro Cheyne, rector de esta institución.



La Universidad La Gran Colombia también decidió suspender las clases. "A quienes libremente decidan participar en alguno de los eventos convocados por las diferentes organizaciones, los invito a hacerlo con toda prudencia, a rechazar posibles actos de violencia o vandalismo y a expresarse libremente en el marco del respeto al otro, fundamental en una democracia", indica Santiago José Castro, rector de esa institución, en un comunicado.



En una misma línea se encuentra la Universidad Central e invitó a "quienes decidan participar en las marchas programadas, rechazar cualquier manifestación de violencia y reflexionar sobre los procesos de transformación del país".



La Fundación Universitaria Konrad Lorenz, por su parte, también decidió suspender sus actividades académicas y administrativas, "para que los miembros de la comunidad konradista puedan decidir sus actividades en la jornada de acuerdo con su convicción y criterio", afirma Lina Uribe Correa, rectora de la fundación, en un comunicado.



Entre tanto, la Secretaría de Educación de Bogotá señala que todos los estudiantes de colegios públicos ya terminaron su proceso académico. "Esta semana es de recuperación y menos del 5 por ciento de la población está en ese proceso, que termina el 22 de noviembre", dice la Secretaría.



EDUCACIÓN