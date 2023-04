¿Qué es mejor, entrar a una universidad privada o a una pública? ¿En cuál de ellas es posible obtener una mejor educación? Estas son algunas de las preguntas que muchos se hacen a entrar a estudiar un pregrado, y un buen punto de partida al respecto son los resultados de las pruebas Saber Pro.



Y es que este examen, formulado por el Icfes y obligatorio para quien quiera graduarse de la universidad, es un indicativo de la calidad académica de una Institución de Educación Superior (aunque no el único a tener en cuenta, ya que aspectos como la investigación, las instalaciones, la formación de los profesores, entre otros también suelen ser valiosos).

Así las cosas, el exdirector del Icfes, Daniel Bogoya, clasificó, con base a los últimos resultados de las pruebas Saber Pro, aplicadas en 2022, el promedio obtenido por cada universidad del país.



Allí se pudo encontrar que el promedio nacional fue de 154,4 puntos sobre 300, que es la puntuación máxima que una persona puede obtener luego de computarse su desempeño en cinco competencias: Lectura crítica, Razonamiento cuantitativo, Inglés, Escritura y Ciudadanía.



Cabe señalar que este no se trata de un escalafón o ranking, dado que la calidad va más allá de las pruebas de Estado. Sin embargo, sí puede considerarse un indicador relevante con respecto al nivel académico.



El listado registra un total de 47 sedes educativas públicas y 81 privadas, es decir, diferencia los resultados, por ejemplo, de las sedes Bogotá y Medellín de la Universidad Nacional.



En este orden de ideas, el promedio nacional de las universidades oficiales fue de 152,4, frente a los 154 puntos que fue el promedio de las universidades privadas.



En otras palabras, no se evidencia una gran diferencia en el puntaje global entre uno y otro sector, lo cual muestra cierto nivel de consistencia en las universidades del país. Sin embargo, si es importante mencionar que existen algunos puntos a tener en cuenta, en especial en lo que respecta a brechas.



Y es que, si bien hay más universidades privadas, la diferencia entre la de mayor puntaje (la Universidad de los Andes con 188,7 puntos) frente a la de menor puntaje (Universidad CESMAG, con 137,6 puntos) es de 50,1 puntos.



Por el contrario, en las públicas esta brecha es mayor, pasando de los 184,9 puntos de la Universidad Nacional a los 121,9 de la Universidad Tecnológica del Chocó, una diferencia de 63 puntos.



"Esto se debe -explica Hernando Mogollón, asesor académico de varias universidades públicas regionales- a que en los territorios las unversidades públicas enfrentan grandes retos de financiación, de deserción y de las diferentes condiciones sociales. Esto claramente se refleja en la disparidad de los puntajes. En cambio, en el sector privado, estas instituciones suelen permanecer más en centros urbanos, en ciudades principales, lo que explica en parte que, pese a ser más en número, puedan ser más consistentes".



Y agregó: "Esto no quiere decir que las privadas sean mejor que las públicas, sino que la desigualdad del país permea el nivel académico y, por ende, la calidad de la formación a la que los jóvenes pueden acceder según sus ingresos así como ubicación geográfica".

Las mejores por sector

De esta forma, llama la atención que entre las 25 mejores universidades del país en pruebas Saber Pro, 9 son públicas, mientras que las 16 restantes son privadas.



Así las cosas, estas son las instituciones en el top 25, por sector:

Universidad Nacional Foto: Universidad Nacional

Universidades públicas



3. Universidad Nacional de Colombia – Bogotá (promedio de 184,9)



6. Universidad Nacional de Colombia – Medellín (177,6)



11. Universidad de Antioquia -Carmen de Viboral (174,6)



17. Universidad Nacional de Colombia – Manizales (169,2)



18. Universidad Distrital Francisco José de Caldas (168,2)



19. Universidad Industrial de Santander - UIS (166,4)



21. Universidad de Antioquia -Medellín (165,8)



23. Univ. Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC – Sogamoso (163,6)



25. Centro de Educación Militar (163,3)



Universidades privadas

1. Universidad de Los Andes (188,7)



2. Colegio de Estudios Superiores de Administración - Cesa (185,7)



4. Universidad de La Sabana (182,2)



5. Universidad EIA (181,4)



7. Universidad ICESI (177,3)



8. Universidad del Rosario (177,2)



9. Universidad Javeriana – Bogotá (174,9)



10. Universidad Javeriana – Cali (174,8)



12. Universidad del Norte (173,4)



13. Universidad Externado de Colombia (173)



14. Universidad EAFIT (171,3)



15. Universidad Libre – Cúcuta (170,9)



16. Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería (169,5)



20. Universidad CES (166,3)



22. Universidad Sergio Arboleda – Bogotá (163,9)



24. Institución Universitaria Colombo Americana – UNICA 163,3)

Fortalezas y falencias de las públicas

Al revisar en detalle los resultados obtenidos en cada una de las competencias evaluadas por el Icfes en estas pruebas, es posible notar que uno de los puntos en común en casi todas las universidades públicas es que su peor desempeño es en Escritura, salvo algunas excepciones como en la Universidad de de los Llanos.



En comparación, su mejor desempeño se ubica en Lectura crítica y Razonamiento cuantitativo.



En el caso de las privadas, los desempeños suelen ser más variados en cada competencia, dependiendo de la universidad. Lo que sí es claro, es que en el país en general parece haber un bajo desempeño en escritura (promedio nacional de 145,9 sobre 300), lo que contrasta con lectura crítica (la más fuerte sin contar inglés, con un promedio de 157,9).



REDACCIÓN EDUCACIÓN

