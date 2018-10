Universidades públicas denuncian déficit de 18,2 billones de pesos 

Los 32 rectores de las universidades públicas denuncian que existe un déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3,2 billones de pesos y 15 billones de inversión.



Así lo expresaron durante la asamblea del Sistema Universitario Estatal (SUE), que se realizó en Cartagena el 28 de septiembre.



Aseguran que el proyecto de Ley 052 de 2018 de la Cámara y 059 de 2018 del Senado, por el cual se fija el presupuesto de la nación para el 2019, "no debe ser aprobado".

"Ante la crisis estructural de financiamiento de las 32 universidades públicas, no se

contemplan incrementos reales para el funcionamiento y la inversión indispensables

para continuar cumpliendo con nuestras labores misionales de investigación, docencia y proyección social", afirman los rectores en un comunicado.



Dicen que el proyecto de presupuesto solo contempla el ajuste por concepto

del IPC (Índice de Precios al Consumidor ) y los recursos adicionales de 2 billones de pesos previstos para el Ministerio de Educación Nacional no tienen destinación alguna para las universidades públicas.



"Se contempla cerca de 1,97 billones de pesos para calidad y fomento de la Educación

Superior; sin embargo, por información del Ministerio de Educación Nacional, este

monto se distribuirá para los costos operacionales del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, financiación a la demanda de las cohortes del Programa Ser Pilo Paga,

estampilla UN y fomento a la Educación Superior. Es claro que no hay un recurso

concreto adicional que haga base presupuestal de las demás universidades públicas", explican los rectores en el comunicado.



Las 32 universidades públicas solicitan al Congreso de la República recursos adicionales para el 2019 por un monto de 500.000 millones para la viabilidad y sostenibilidad del SUE. "Recursos que debieron haber ingresado en el 2018 a las universidades públicas y terminaron financiando becas Icetex y el Programa Ser Pilo Paga", advierten.



Informaron que apoyarán las marchas estudiantiles del 10 de octubre. La Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees) anunció que el 6 de octubre se reunirán para definir si convocan a paro nacional.



EDUCACIÓN