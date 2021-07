¿Cuáles universidades ya firmaron acuerdo para la matrícula cero?

En mayo pasado, en medio de multitudinarias manifestaciones en varias regiones del país, el Ministerio de Educación anunció que se garantizará la matrícula cero a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de instituciones de educación superior (IES) del país.



En total 63 instituciones oficiales (32 universidades y 31 instituciones universitarias y escuelas tecnológicas) serán cubiertas por la medida, que beneficiará a unos 695.000 jóvenes durante el segundo semestre de este año.



(Le puede interesar: Unitrópico es oficialmente la nueva universidad pública del país)

Pese a ello, para hacer realidad la gratuidad se requiere más que solo el anuncio. Es necesario asegurar los recursos, que provendrán del Gobierno Nacional mediante el Mineducación y las gobernaciones y alcaldías.



Para ello, el Ministerio, las regiones y las universidades han venido firmando en las últimas semanas una serie de acuerdos con el fin de garantizar esos dineros. El objetivo es que, pese a la gratuidad, las instituciones puedan contar con recursos necesarios para continuar con sus labores académicas y misionales.



(Lea también: Sena anuncia convocatoria para certificar a 1.300 Djs)



A la fecha el Gobierno ha firmado estos acuerdos con 53 de las 63 IES públicas (25 universidades y 28 instituciones universitarias). Es decir, todavía está pendiente la formalización de la gratuidad en otras 10 instituciones.



Se espera que estas universidades, que todavía no cuentan con dicho acuerdo, puedan firmarlo en las próximas semanas.



Cabe recordar que, de acuerdo con el Ministerio, el propósito de esta medida es que la gratuidad no solo se limite al segundo semestre del 2021, sino que se convierta en una política de Estado, que se mantenga en el tiempo de manera indefinida.



(Lea también: ‘Volveremos a las aulas, pero no están las condiciones’: Fecode)



Para llegar a eso es necesario asegurar los recursos, no solo para la presente vigencia sino de manera ininterrumpida, para lo cual hace falta hacer uso de otros mecanismos ,como un proyecto de ley.

Instituciones con acuerdos firmados

Universidades:



1. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

2. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

3. Universidad Nacional de Colombia

4. Universidad Militar Nueva Granada

5. Colegio Mayor de Cundinamarca

6. Universidad Pedagógica Nacional

7. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad)

8. Universidad del Pacífico

9. Universidad del Valle

10. Universidad de Córdoba

11. Universidad de Cundinamarca

12. Universidad del Cauca

13. Universidad de La Guajira

14. Universidad de los Llanos



(Lea también: Sena abrió 18 mil cupos para formación presencial)



15. Universidad del Atlántico

16. Universidad de Pamplona

17. Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cúcuta

18. Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña

19. Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)

20. Universidad del Magdalena

21. Universidad de Antioquia

22. Universidad Tecnológica del Chocó

23. Universidad de Caldas

24. Universidad Industrial de Santander

25. Universidad de Cartagena



Instituciones universitarias/Escuelas tecnológicas



1. Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

2. Escuela Nacional del Deporte

3. Instituto Departamental de Bellas Artes

4. Unidad Central del Valle del Cauca

5. Institución Universitaria Antonio José Camacho

6. Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo

7. Instituto Técnico Agrícola (ITA)

8. Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez (Intenalco)

9. Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN).

10. Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional - Ciénaga

11. Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional - La Guajira

12. Instituto Tecnológico de Soledad

13. Instituto Superior de Educación Rural (ISER)

14. Colegio Mayor de Antioquia

15. Institución Universitaria Digital de Antioquia

16. Institución Universitaria Pascual Bravo



(Lea también: Uno de cada tres países no toma medidas para recuperar la educación)



17. Instituto Tecnológico Metropolitano

18. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

19. Tecnológico de Antioquia

20. Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

21. Institución Universitaria de Envigado

22. Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas (Cinoc)

23. Institución Tecnológica de Putumayo

24. Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

25. Instituto Universitario de La Paz (Unipaz)

26. Colegio Mayor del Cauca

27. Colegio Mayor de Bolívar

28. Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

Instituciones con las que falta firmar acuerdos

Universidades



1. Universidad Surcolombiana

2. Universidad Popular del Cesar

3. Universidad de Sucre

4. Universidad de Nariño

5. Universidad del Tolima

6. Universidad del Quindío

7. Universidad de la Amazonía



(Lea también: Minciencias y Fulbright Colombia hacen entrega oficial de 37 becas)



Instituciones universitarias/Escuelas tecnológicas



1. Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

2. Conservatorio del Tolima

3. Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional - San Andrés



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Encuentre también en Educación: