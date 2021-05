Universidades, protagonistas claves durante las marchas

En medio de las protestas que se han tomado el país, hay una voz que cada vez adquiere más fuerza: la de las universidades, que en los últimos días han jugado un papel esencial en el paro.



Si bien han procurado mantenerse al margen de toda posición política, estas instituciones se han mostrado abiertas tanto a brindar apoyo a sus estudiantes que salen a las calles como a ayudar a buscar una salida negociada al actual escenario por el que atraviesa el país.



De hecho, siete de las universidades más importantes (Javeriana, de Antioquia, los Andes, Tecnológica de Pereira, Externado, del Valle y la Nacional) enviaron una carta al Gobierno Nacional en la cual hicieron un llamado a fortalecer el diálogo “amplio, inclusivo y honesto”, como salida a la crisis, y discutir alrededor de temas que consideran estructurales y urgentes mediante un gran pacto social.



Se trata de una lista de seis puntos que consideran claves para ser incluidos en conversaciones que por estos días se adelantan con diferentes sectores de la sociedad civil.



La agenda propuesta por la comunidad académica pasa por temas como la política fiscal y la reforma de la salud (principales detonantes de las protestas), hasta el cumplimiento de los acuerdos de paz, las denuncias de abusos de la Fuerza Pública y el acceso a la educación.



Pero en el mismo documento, los rectores dejan claro que ven como legítimos los reclamos detrás de las protestas. Al respecto, en el mismo texto expresan: “Hacemos un reconocimiento al movimiento social en curso como expresión de las necesidades más sentidas de la sociedad”.



Y agregaron: “Ponemos a disposición del país nuestras capacidades académicas y nos ofrecemos como espacios de diálogo para avanzar en la búsqueda de acuerdos”.



Apoyo a manifestantes

Es importante señalar que en ningún momento los centros universitarios han hecho llamados para convocar las manifestaciones. No obstante, muchos de ellos han anunciado una serie de medidas para no impedir el desarrollo de las jornadas de marchas.



Una de ellas tiene que ver con el cese, flexibilidad o reagendamiento de actividades académicas (clases y evaluaciones), así como permisos especiales para los estudiantes que deseen participar en las movilizaciones.



Ejemplo de ello es la Universidad del Rosario, la cual, en un anuncio a su comunidad, manifestó: “Sobre la base de la flexibilidad académica, invitamos a los profesores y profesoras a un diálogo formativo y constructivo con sus estudiantes, identificando opciones de recuperación de clases y evaluaciones sin costo para quienes decidan asistir a las marchas”.



Decisiones similares han tomado la Javeriana, los Andes o el Externado, en Bogotá, o la Universidad Icesi, en Cali, una de las ciudades más afectadas por los recientes disturbios en medio de las protestas ciudadanas. Estas son solo algunas instituciones, pero la lista es más amplia.



De igual forma, se ha brindado acompañamiento socioemocional por parte del personal universitario a los alumnos, e incluso se ha dado refugio a los jóvenes que en medio de las movilizaciones se han quedado sin forma de llegar a sus casas, como ocurrió en el Rosario el pasado 5 de mayo.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

