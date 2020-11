Universidades piden apoyo y nuevas estrategias 'para salir adelante'

La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), en carta enviada al presidente Iván Duque, le piden apoyo y nuevas estrategias para salir adelante teniendo en cuenta que la situación económica de la universidades privadas “se torna más difícil (...) como consecuencia de la actual pandemia que nos afecta y que ha llevado a la destrucción parcial del tejido empresarial y a un alto nivel de desempleo, con el consecuente impacto en la matrícula y el sostenimiento de los estudiantes”.



Proponen “un apoyo generalizado a los estudiantes actuales y nuevos con recursos públicos para que puedan continuar con su proceso educativo, así como ofrecer subsidios en términos de sostenibilidad y conectividad a quienes lo requieran”.



En la carta firmada por los directivos de Ascún, aseguran que “es preocupante la situación de las universidades privadas desde dos aspectos: la sostenibilidad misma de las instituciones, que cubren la mitad de la población estudiantil en la educación superior del país, cuyos ingresos dependen básicamente del pago de las matrículas.



"Y, la de muchos de los estudiantes cuyas familias padecen el rigor de la crisis, pero no tienen el apoyo que sí reciben sus conciudadanos de las instituciones estatales, así estén en igualdad de condiciones socioeconómicas; debe resaltarse que este esfuerzo ha recaído fundamentalmente en las propias instituciones privadas, no pocas de las cuales ya agotaron (o están cerca de agotar) sus reservas financieras para apoyar la continuidad de los estudiantes y evitar su deserción”.



Aunque reconocen “las medidas que el Gobierno ha tomado para ofrecer matrícula cero en las universidades públicas, lo cual es un gran alivio para muchas familias de los estudiantes beneficiados; e, igualmente, que se haya asegurado los recursos por parte del Gobierno nacional o municipal para que dichas universidades tengan los recursos requeridos con cargo a los presupuestos públicos”.



La Asociación hace referencia a una consulta sobre el comportamiento de la matrícula entre IES asociadas y dice que “encontró una disminución del 17 % de la población estudiantil total en el segundo semestre de 2020 y una disminución del 20 % de los estudiantes nuevos en este mismo período académico. Es importante aclarar que, si bien se estimaba inicialmente una deserción superior al 25 % en el subsistema educativo privado, gracias a las ayudas del Gobierno nacional y al esfuerzo financiero de las IES con sus propios recursos, se logró reducir el impacto para este semestre que termina”.



Con la misiva Ascún reitera la solicitud al Gobierno “para que atienda de manera global e integrada estos problemas que impactan a la educación superior, pues no solo afecta a la mitad de la población estudiantil, sino que, de no actuar oportunamente, podría causar un incremento de la deserción que ya hoy supera el 17 % (según

las estimaciones de Ascún a nivel nacional) y del riesgo real creciente en la viabilidad financiera del sistema".

Las IES de Ascún proponen:

1. Apoyo generalizado a los estudiantes actuales y nuevos con recursos públicos para que puedan continuar con su proceso educativo, así como ofrecer subsidios en términos de sostenibilidad y conectividad a quienes realmente lo requieran.



2. Facilitar el acceso a los créditos del Icetex con tasa de interés correspondiente al IPC y amplios plazos para pagarlos, una vez los estudiantes se gradúen y entren a la vida laboral; y posponer las cuotas de amortización por intereses y capital de los créditos actuales hasta enero de 2023.



3. Aumentar la cobertura del Programa Generación E para duplicar al menos lo programado para el año 2021.



4. Entregar un apoyo económico para mantener la nómina de nuestros colaboradores que devenguen hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes a través del programa de apoyo al empleo formal.



5. Posponer hasta enero de 2023 el pago de intereses y la amortización a capital de los créditos vigentes con Findeter.



6. Destinar una partida en el presupuesto nacional para asumir el aporte que tradicionalmente hacen las universidades privadas a sus proyectos de investigación cuyos recursos provienen del pago de matrículas.



7. Aumentar la participación del Gobierno nacional en el Consorcio Colombia, por medio del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para liberar recursos que las IES aportan de contrapartida, proporcionando un alivio en sus compromisos financieros.



8. Establecer una línea especial de crédito compensado con tasa de interés cero para atender las actualizaciones en materia de equipos y tecnología que demanda el cumplimiento de la misión universitaria.

