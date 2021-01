Las universidades privadas que anunciaron descuentos por pandemia

Luego de que en el segundo semestre de 2020 la gran mayoría de las universidades del país lograran sumar esfuerzos para facilitar el acceso a la matrícula de sus estudiantes, para este nuevo año, el panorama parece mucho más difícil, en especial en universidades privadas, las cuales, en medio de las complicaciones económicas, se las han arreglado para dar descuentos a sus alumnos.



Y es que estas instituciones, que dependen económicamente casi de manera exclusiva de las matrículas, se han visto seriamente afectadas por las dificultades financieras de los alumnos y sus familias.



Pese a los descuentos del semestre anterior, un reciente informe de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) reveló que este sector registró una reducción de 17 por ciento de sus estudiantes antiguos, mientras que el número de estudiantes nuevos disminuyó un 20 por ciento.



Cabe recordar que, por su carácter privado, estas universidades no reciben recursos del Ministerio de Educación como parte del Fondo Solidario por la Educación, los cuales han servido para garantizar la matrícula cero o descuentos importantes en varias instituciones públicas.



Pero con todo este panorama en contra, varias universidades privadas del país han anunciado la continuación de su plan de descuentos para el semestre 2021-1, e incluso en algunos casos los beneficios han aumentado.



Tal es el caso de la Universidad Externado de Colombia, que pasó de otorgar un descuento del 15 por ciento para sus estudiantes de pregrado en 2020, a ampliarlo al 17 por ciento este año.



Otras instituciones destacan, por su parte, por mantener reducciones en el valor de la matrícula relativamente altas, como ocurre con la Universidad Autónoma del Caribe, cuyo beneficio es del 5 por ciento al 20 por ciento para estudiantes antiguos y de hasta el 30 por ciento para nuevos alumnos.



En el caso de la Universidad de Medellín, el apoyo es del 20 por ciento tanto para estudiantes nuevos como antiguos, ya sea para programas académicos de pregrado o posgrado.



Hay instituciones que no pudieron cubrir a toda la población estudiantil, pero sí lanzaron robustos planes de apoyos financieros. Tal es el caso de la Universidad Pontificia Bolivariana. La UPB anunció varios programas de becas que cubren hasta el 100 por ciento del valor de la matrícula, así como descuento del 25 por ciento a población de estratos socioeconómico 1 y 2.



La Salle, que en 2020 dio descuentos del 30 por ciento, en esta oportunidad se vio obligada a reducir el beneficio. Sin embargo, sus estudiantes aún pagarán una matrícula 15 por ciento inferior al valor total.



Descuentos importantes también fueron dados por el Areandina (10 %), la Fundación Universitaria Salesiana (50 por ciento) y la Universidad Santo Tomás (del 10 % al 15 %)



Otros establecimientos educativos, en cambio, optaron por no realizar el aumento anual en los costos de matrícula y congelar su valor. Tal es el caso de las universidades Central y Católica (esta última en 2020 había dado descuento del 20 por ciento).



