Feria de universidades de EE. UU. en Bogotá: instituciones ofrecen carreras y becas

Llega a Bogotá la feria de universidades 'Stem Tour 2024'. Un evento organizado desde la red EducationUSA, una dependencia de la embajada estadounidense que tiene presencia en Colombia. En esta oportunidad, la jornada estará acompañada de 21 instituciones de educación superior de Norteamérica.



Conozca los detalles del Tour, en donde se van a promover carreras en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Stem, por sus siglas en inglés).



Según se anunció en la cuenta oficial de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, se tiene planeado realizar la feria en las ciudades de Bucaramanga, Cali, Pereira y Bogotá los días 21, 23, 26 y 28 de febrero del 2024, respectivamente.



Esta es la información relevante del evento en cada ciudad:



-Bucaramanga: se realizará el 21 de febrero en el Centro Colombo Americano Bucaramanga, en la carrera 22 con calle 37 a las 5:00 p. m.



-Cali: se tiene planeado hacer la feria en Hotel Marriott, ubicado en la Avenida 8 norte número 10-18, a las 5 de la tarde el 23 de febrero de 2024.



-Pereira: en la capital del departamento de Risaralda se tiene planificado hacer la convención en el Hotel Movich el 26 de febrero de 2024.



-Bogotá: como última parada de esta edición, se tiene previsto un encuentro en la capital en la sede del norte del Centro Colombo Americano, ubicada en la calle 98 con carrera 17 a las 5:00 p. m.



Esta feria tiene entrada gratuita en sus cuatro puntos. La jornada está dirigida a todos los estudiantes que quieran continuar su educación en el país americano y deseen obtener más información sobre programas académicos enfocados en tecnología, procesos de aplicación, financiación y visas estudiantiles.



Samuel Reales, director de EducationUSA del Centro Colombo Americano de Bogotá, explicó, en diálogo con el medio LA FM, que esta iniciativa, en donde se agrupan diferentes campos de estudio en las ciencias y tecnología, se realiza desde el año 2017.



"Hemos traído a Colombia a representantes de diferentes universidades acreditadas de Estados Unidos quienes les han mostrado, a más de 6.500 estudiantes colombianos de pregrado y posgrado, la oferta académica de carreras Stem", comentó al respecto, e invitó a los interesados a participar.



Reales agregó que, además de la feria universitaria, se podrán encontrar charlas sobre temas como "visas académicas, financiación de estudios con el Icetex, becas Fulbright y Colfuturo y exámenes de certificación de inglés".



El director del centro educativo destacó que Colombia se está en el top 20 de los países con más estudiantes en universidades norteamericanas, según el informe Open Doors. De hecho, destaca que en los últimos años la cifra ha estado creciendo hasta llegar a 9.100 estudiantes colombianos entre 2022 y 2023.



De acuerdo con Reales, el 'Stem Tour' facilitó el acceso a la educación estadounidense a los estudiantes de pregrados y posgrados.

Estas serán las universidades de Estados Unidos que estarán presentes en el 'Stem Tour 2024' en Bogotá:



1. Bentley University

2.California Baptist University

3. Colorado State University

4. Emporia State University

5. Elmhurst University

6. Fairmont State University

7. Full Sail University

8. Kansas State University

9. Kaplan Pathways (agente de Arizona State University)

10. Kent State University

11. Minnesota State University

12. Northampton Community College

13. Purdue University

14. St. Mary's University

15. South University

16. The University of Texas at Arlington

17. Trine University

18. University of Connecticut

19. University of Colorado at Boulder

20. University of South Alabama

21. Westcliff University

Se debe resaltar que en el evento se promoverá el programa 'Opportunity Funds Program', el cual está diseñado para ayudar a estudiantes altamente cualificados que tengan limitaciones económicas, brindándoles apoyo para aplicar a universidades con becas completas que cubran los gastos de matrícula y manutención.



Si desea asistir, inscríbase gratis aquí.

