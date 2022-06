No es de extrañar que muchas personas sueñen con, alguna vez, estudiar en las mejores universidades del planeta, una meta casi imposible para algunos, debido a los altos costos que esto implica.



A inicios de este mes, la firma QS, Quacquarelli Symonds, publicó la edición 2023 del QS World University Rankings, en el cual se enlistan las mejores universidades tanto de Colombia como del mundo.



Lea también: Estas son las universidades públicas del país entre las mejores del mundo

Así las cosas, la firma estableció, mediante diferentes indicadores, que, de las 5 mejores instituciones de educación superior a nivel mundial, tres de ellas están ubicadas en Estados Unidos, y las otras dos en Reino Unido.



Concretamente se trata del Massachusetts Institute of Technology (MIT), la Universidad de Cambridge, Universidad de Stanford, Universidad de Oxford y la Universidad de Harvard, en ese orden.



Lograr estudiar en estas instituciones no es nada fácil. Empezando por los altos estándares académicos que exigen a sus admitidos, pasando por los altos costos de matrícula.



Lea también: ¿Cómo tomar riesgos? Esto dice un estudio de la Universidad de Harvard



Este es el dinero con el que debe contar para acceder a una de estas universidades de gran renombre:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Facebook Twitter Linkedin

El MIT es la mejor universidad del mundo. Foto: iStock

De acuerdo con sus últimas cifras, el costo promedio de matrícula y aranceles en el MIT, la mejor universidad del mundo, especializada en ingeniería y ciencias exactas, fue en promedio de US $58.740 por año. Eso, en pesos colombianos, es 236 millones de pesos.



Sin embargo, los estudiantes no solo deben tener en cuenta el valor de la matrícula, sino también los demás gastos que suman alrededor de US $80.000 por año, es decir, 321 millones de pesos, divididos así:



Lea también: Los desafíos en materia de niñez y juventud para el próximo gobierno



- Matricula US $58.740



- Vivienda universitaria US $11.000



- Alimentación US $7.000



- Materiales y libros US $2.800



- Gastos personales US $2.500



- Cuota estudiantil US $368

2. Universidad de Cambridge

Facebook Twitter Linkedin

Universidad de Cambirdge, la segunda mejor del mundo. Foto: Sitio web: www.cambridgenetwork.co.uk

Los precios de las matrículas en la Universidad de Cambridge oscilan entre las £9.250 hasta £58.038. De esta forma, el costo promedio para estudiantes internacionales es de £33.593 (165 millones de pesos) al año, dependiendo la carrera elegida. Para los estudiantes extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea, el Ministerio de Universidades de Reino Unido estipula que los cobros a estudiantes extranjeros deben ser más altos que para los locales.



Ahora bien, para vivir en Cambridge y tener alojamiento, alimentación, y los demás gastos, se requieren, mínimo, otros £12.300 al año (61 millones de pesos), para un total de 226 millones de pesos. Cabe aclarar que el valor puede ser superior.



Lea también: ‘El inglés en los colegios no debe ser una o dos horas a la semana’

3. Universidad de Stanford

Facebook Twitter Linkedin

Universidad de Stanfor, de las más destacadas a nivel mundial. Foto: AFP

En el caso de la Universidad de Stanford, el costo promedio de matrícula es de US $51.515 por año, es decir, unos 207 millones de pesos. Este costo puede variar, por ejemplo, de los ingresos de los padres, un factor importante que podría reducir el valor de matrícula.



Al igual que en el resto de universidades de este listado, los costos aumentan con el sostenimiento y la estadía. En total, se requiere, como mínimo, de US $82.265 anuales (330 millones de pesos). Los gastos se distribuyen de la siguiente manera:



- Matrícula US $51.515



- Alojamiento US $16.500



- Alimentación US $8.900



- Libros y materiales US $2.700



- Seguro médico US $250



- Gastos personales US $2.400



Lea también: Lecciones de Rousseau para nuestro mundo hiperconectado

4. Universidad de Oxford

Facebook Twitter Linkedin

Oxford, en otros listados figura como la mejor universidad del mundo. Foto: Sitio web: www.ox.ac.uk

Las universidades británicas suelen ser las más económicas pero también las más exigentes en sus admisiones. Si logra ser seleccionado debe saber que la tarifa promedio para estudiantes internacionales es de £32.800 (161 millones de pesos) anuales, aunque puede variar según la carrera seleccionada.



Depende del estilo de vida de cada persona, así varían los costos de estancia. Pese a ello, cada año se estaría gastando por alojamiento, alimentación y demás unas £14.850 (73 millones de pesos), para un total de 234 millones de pesos anuales.

5. Universidad de Harvard

Facebook Twitter Linkedin

Harvard, una de las más famosas universidades en todo el mundo. Foto: EFE

Finalmente, el top 5 se completa con Harvard, una de las universidades más famosas e importantes. Allí, la matrícula puede costar cada año académico, en promedio, US $51.143 (205 millones de pesos). Los cargos de habitación, alimentación y otros elevan el precio total a US $74.528 (299 millones de pesos).



Lea también: La neurociencia detrás de nuestras anheladas metas



Pese a ello, la universidad sostiene que más de la mitad de sus estudiantes reciben becas según la necesidad. De esta forma, los alumnos con ingresos inferiores a US $65.000 (261 millones de pesos) no están obligados a pagar.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

- Google tiene cursos gratis: así puede acceder a ellos



- Profesores provisionales son la tercera parte de la planta docente del país



- 'Me trataron como un mono de feria': la infancia de un niño superdotado