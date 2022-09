¿Estaría dispuesto a pagar hasta 48 millones de pesos por semestre para cursar un programa de posgrado? Ese es precisamente el precio de uno de los programas que actualmente es ofrecido por una universidad colombiana.



EL TIEMPO consultó en varias instituciones de educación superior del país, y encontró que en este momento se ofertan varios programas de especialización, maestría y doctorado en los que los precios por semestre pueden considerarse bastante altos, rondando los 20 millones de pesos o más.

Concretamente, los posgrados de mayor precio son las especialidades médicas y los Master of Business Administration (MBA), y sus variantes, que son considerados los programas más solicitados en las altas esferas empresariales.

Especializaciones



Cualquier especialización en alguna de las ramas de la medicina resulta costosa, como también ocurre con la carrera de Medicina en pregrado. De esta forma, la más costosa del momento en el país es la Especialización en electrofisiología clínica, estimulación y arritmias cardiacas en la Universidad Javeriana, se oferta por $48’012.000.



Es precisamente esta institución la que ofrece la mayor cantidad de especializaciones médicas, siendo, de paso, de las más reputadas no solo en el país sino a nivel internacional.



De ahí que la Javeriana cobre también $41’402.000 por las especializaciones en Radiología y en Ginecología y Obstetricia.Por su parte, la Especialización en cirugía maxilofacial tiene un costo de $38’065.000. Programas en Neonatología y Neurocirugía cuestan $32’453.000 y $25’800.000, respectivamente.



Otros programas de esta institución, como Cardiología, Medicina del dolor, Cirugía general, Cirugía plástica, entre otros, tienen un precio de $20’700.000.



Le siguen programas de otras instituciones, como es el caso de la Universidad de la Sabana, donde el semestre de Neurología, Oftalmología o Pediatría vale $19’360.000, y de Radiología e Imágenes Diagnósticas, $19’940.000.



Fuera de la medicina, la especialización más cara es ofertada por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), que tiene una Especialización en Gestión Empresarial por $31’379.000.

Maestrías



Especialistas recomiendan comparar la oferta académica de varias instituciones antes de elegir un posgrado.

En lo que se refiere a maestrías, las más caras son los Máster of Business Administration (MBA) y los Executive MBA (destinados para aquellos que ocupan cargos ejecutivos).



Así las cosas, los programas de más precio en el mercado son:



EMBA



- Universidad Javeriana: $43’618.000

- Universidad de los Andes: $42’600.000

- Universidad Sergio Arboleda: $27’000.000 (79 millones por 3 semestres)



MBA



- Universidad del Rosario: en un año: $44’560.000 por semestre, a tres semestres: $24’519.000

- Universidad Javeriana: $22’488.000

- Universidad de los Andes: $19’800.000 por ciclo, 3 ciclos al año por dos años.

- Cesa: $18’958.000





Existen otros programas de maestría que destacan por su precio de matrícula, la mayoría de ellos en áreas relacionadas con la administración y la economía. Por ejemplo, el Cesa ofrece maestrías en Mercados Financieros y Mercados Bursátiles por $24’657.000.



Por su parte, la maestría en Emprendimiento del Rosario cuesta $24’519.000, y la de Contratación pública sale por $24’962.000 al semestre.

Doctorado



Contrario a lo que se pueda imaginar, los doctorados pueden ser menos costosos que las maestrías, siendo de los más costosos el de Ingeniería en la Universidad Eafit, a $21’210.420 el semestre.



Con un rango de precios similar figuran los doctorados en Ciencias de la Dirección y en Investigación Clínica del Rosario, a $21’031.000 y $20’075.000, respectivamente.



La universidad de la Sabana, por su parte, ofrece a $18.990.000 el doctorado en Administración de Organizaciones, mientras que la Javeriana tiene uno en Ciencias Jurídicas por $18’320.000.



Pese a ser la institución más costosa en pregrado, llama la atención que cualquier doctorado en Los Andes está por debajo de los programas mencionados anteriormente y muchos otros de esas y otras universidades. Actualmente estos programas tienen un costo de $13’146.000.



REDACCIÓN EDUCACIÓN