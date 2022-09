Mientras las empresas descubren cómo navegar por el futuro del trabajo, las escuelas de negocios enfrentan un desafío diferente: cómo enseñarlo.



A diferencia de temas básicos de MBA como contabilidad o marketing, un tema tan amplio y amplio como el "trabajo" no se presta fácilmente para ser un tema típico en el aula de clase.

Un curso podría incluir la discusión de temas como horarios de trabajo híbridos, diversidad e inclusión y algoritmos de contratación de inteligencia artificial.



Por lo tanto, no sorprende que los planes de estudio emergentes sobre el futuro del trabajo varíen ampliamente, dependiendo de la audiencia (estudiantes de tiempo completo versus ejecutivos), los instructores (miembros de la facultad versus consultores) y otros factores.



Eso no disminuye la importancia de abordar problemas como: los líderes del mañana no tendrán éxito sin comprender el impacto que sus decisiones tendrán algún día en los trabajadores, ya sean negociadores de Wall Street o almacenistas de Walmart.



"En este momento hay mucho desacuerdo y controversia sobre este tema", dice Brian Lowery, profesor de la Escuela de Graduados en Negocios de Stanford . "Gran parte de esto es crear un espacio para estas conversaciones y preparar a nuestros estudiantes para pensar sobre estos temas, porque tomarán decisiones que afectarán la vida de muchas personas".



Lowery ideó un curso que sirve como un buen ejemplo, que involucra a los estudiantes en las conversaciones a menudo polémicas sobre las desigualdades inherentes en el lugar de trabajo posterior a la pandemia. Los oradores invitados, cuyas discusiones con Lowery están disponibles en YouTube, incluyeron líderes sindicales, economistas laborales y el director de una organización sin fines de lucro que apoya a los trabajadores filipinos de bajos salarios en el sur de California.



Escuchar una amplia gama de perspectivas sobre el trabajo resonó entre los estudiantes de Stanford como Tony Douglas, Jr. "Vivimos en una burbuja en esta escuela, por lo que entre más personas puedan contribuir con sus voces para influir en la próxima ola de directores ejecutivos, mejor".



Antes de la pandemia de covid-19, el futuro del trabajo era un tema de nicho en las escuelas de negocios que se centraba principalmente en los debates sobre cuándo los robots reemplazarían a los humanos.



"Esa fue la gran pregunta en 2018", dice Jeffrey Schwartz, quien co-enseña el curso sobre el futuro del trabajo de la Escuela de Negocios de Columbia . Ahora, se trata menos de amenazas y más de oportunidades tales como explorar la relación adecuada entre una empresa y sus trabajadores, o las compensaciones entre personas y ganancias. Eso es lo que Anna Stansbury está haciendo con su curso en la Sloan School of Management del MIT , que requiere que los estudiantes salgan y entrevisten a dos trabajadores de primera línea sobre sus trabajos.



"La pandemia puso al descubierto cuán desposeídas están las personas. Vimos a tantos trabajadores de primera línea que ni siquiera obtuvieron concesiones básicas, como licencia pagada por covid", dice ella. "Entonces, hay un gran interés en descubrir cómo podemos hacer que el sistema funcione mejor".



Aún así, los avances tecnológicos cobran gran importancia en el lugar de trabajo, particularmente el impacto que la inteligencia artificial tendrá en las organizaciones. Muchos MBA no tienen experiencia técnica o de codificación, por lo que Hatim Rahman de la Escuela de Administración Kellogg de Northwestern diseñó un curso que explica qué es la Inteligencia Artificial (IA) y cómo se puede aplicar en el lugar de trabajo. Una gran conclusión, según Rahman: "Todos los procesos son defectuosos, ya sean humanos o de IA. La clave es descubrir dónde están esos defectos".

La pandemia y la educación

Katherine Baird trabajaba en investigación y defensa de la salud ambiental antes de embarcarse en su MBA y matricularse en el curso de Rahman. La experiencia la impresionó tanto que ahora trabaja en un fondo de riesgo centrado en la IA. En Columbia, Martina Crane disfrutó tanto de la clase de Schwartz que regresó el semestre siguiente como asistente de enseñanza. Incluso ayudó a modificar el curso para incluir debates en el aula sobre temas como el trabajo remoto.



Dado lo rápido que está evolucionando el lugar de trabajo (los empleados que estaban siendo cortejados hace unos meses ahora temen ser despedidos), no sorprende que estas clases también estén cambiando sobre la marcha.



Muchos de los que comenzaron durante la pandemia a través de Zoom se han trasladado desde entonces al aula. En la Kelley School of Business de la Universidad de Indiana , el profesor Ernest O'Boyle diseñó su futuro de la clase laboral para que sea aplicable a cualquier persona, no solo a los aspirantes a directores ejecutivos.



La mayoría de los participantes son gerentes intermedios con casi una década de experiencia en la vida corporativa y que necesitan ayuda con todo, desde la toma de decisiones diarias hasta el cultivo de las habilidades más blandas que traerán la promoción.



"Muchas clases te enseñan una habilidad, pero no necesariamente te enseñan cómo desarrollarla más en tu vida profesional", dice Scott Chambers, un ejecutivo de marketing de una pequeña empresa manufacturera que tomó la clase de Indiana, que se ofrece en un único fin de semana intensivo. "No pensé que un fin de semana me daría tanta claridad".



Matthew Boyle

BLOOMBERG