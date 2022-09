La Universidad Piloto celebra su aniversario con la satisfacción de haber sido la única universidad del mundo creada por sus estudiantes. Un puñado de cerca de 100 jóvenes, descontentos con la educación impartida, se levantaron de sus salones de clase y se lanzaron a la aventura de formar una universidad propia, incluyente y realista con los problemas que afrontaba el país durante los años 60. Esta es su apasionante historia.

Celebrar 60 años, para la Universidad Piloto, es también un hito en la historia del país. Porque ésta no se construyó sobre carretera de asfalto. Por el contrario, es una historia que se ha labrado sobre caminos empedrados, gracias a un puñado de jóvenes valientes que, en el año 1962, decidió alzar su voz para construir una universidad que se pareciera más a ese sueño de justicia y conciencia social que los inspiraba.

Era una época en donde los estudiantes de todas las latitudes del mundo despertaban para exigir sus derechos, para elegir la música que les hablaba a ellos, el largo de su pelo o de su falda. Era una época en la que tragar entero no era una posibilidad. Y eso mismo animó a estos jóvenes (120 aproximadamente, liderados por Jorge Sánchez Puyana, Andrés Lobo-Guerrero, José María Cifuentes, José Alberto Alvarado, Guillermo Alfonso Bermúdez, Jairo Alfredo Farfán, Orlado Gómez, Carlos Alberto Hernández, Humberto Hernández, Stella Medina de Bernal y Olinto Eduardo Quiñonez, entre otros)

entre otros), quienes al no verse representados o escuchados dentro de su facultad, decidieron llevar a cabo la revolución más pacífica y constructiva que ha existido hasta entonces en Colombia.



Los rebeldes estudiantes abandonaron la facultad de Arquitectura de la Universidad de América y se lanzaron en la idea quijotesca -muchos hubieran apostado que lo sería- de construir su propia facultad.

Protagonistas de los primeros días de la UniPiloto. En el centro, Alfonso Palacio Rudas y, a la derecha, José Maria Cifuentes. Foto: UniPiloto

Su primer campus fue el teatro de marionetas del Parque Nacional en Bogotá, donde la gran Marta Traba (una de las mujeres precursoras del arte en Colombia) les dio refugio, mientras intentaban poner orden al maremágnum de ideas que se agolpaban en la cabeza.



Pero lo consiguieron. Se agruparon para conseguir salones, mesas, profesores y útiles necesarios. Los estudiantes de semestres superiores enseñaron a los más jóvenes, mientras grandes figuras de la Arquitectura del país se sumaban ad honorem a este sueño: Germán Samper fue el decano y maestros de la talla de Rogelio Salmona, Guillermo “Pajarón” Bermúdez y Fernando “el Mono”, Martínez ofrecieron sus cátedras.

Ángela Bernal Medina, rectora de la Universidad Piloto de Colombia. Foto: UniPiloto

Los jóvenes dieron la cara ante sus padres, aún sabiendo que muchos no los apoyarían. Pero no se amainaron. Tocaron puertas y solo dos meses después, el 14 de septiembre de 1962, los resueltos estudiantes se encontraron con Alfonso Palacio Rudas (quien sería Presidente honorario hasta el día de su muerte), Luis Carlos Galán (el entonces Ministro de Educación) y varios congresistas en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, para firmar los estatutos con los que constituía oficialmente la Corporación Universidad Piloto de Colombia.



Desde entonces la Piloto no ha perdido por un segundo el ahínco con el que nació. En 1970, el Ministerio de Educación otorgó el permiso para expedir títulos profesionales y ese mismo año celebró su primera ceremonia de grados en la Academia de la Lengua. Y a partir de entonces ha venido alcanzando nuevos hitos: La construcción de su insigne sede en la calle 45 con carrera octava de Bogotá y dos más, en Girardot y San Cayetano en el municipio de La Calera. La consolidación de 5 facultades, 32 programas académicos de pregrado y posgrado. Miles de estudiantes. Más de 40.000 egresados. Congresos nacionales internacionales. Reconocimientos en todo el mundo.

La formación de semilleros y extraordinarios equipos de investigación que han logrado importantes tecnologías, patentes de invención y registros de marca. El proyecto UP Emprende que se consagró como referente regional y una infinidad de programas más que han buscado el bienestar de los estudiantes.



La Universidad Piloto se consolidó como una institución con diversidad en la oferta académica, preocupada por la construcción social del territorio, como una comunidad estudiantil incluyente, con un sistema de becas y estímulos, con fuerte relación entre estudiantes y docentes, en la que todas las voces son tomadas en cuenta.



Y siguiendo el camino a la excelencia, el 27 de septiembre de 2021, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) otorgó la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la Universidad Piloto de Colombia.



Es supremamente importante este logro. Es un orgullo para la comunidad. La Universidad Piloto ha tenido siempre como principio ser incluyente. Esta Universidad fue fundada por estudiantes y ellos han sido los protagonistas de esta historia. Así que es, sin duda, importante para el país que una universidad, cuyo mayor porcentaje de estudiantes son de estrato 2, 3 y 4 puedan acceder a una institución acreditada en Alta Calidad, siendo fieles a los ideales con los que fue fundada.

Ingeniera Ángela Bernal Medina, Rectora de Universidad Piloto de Colombia.